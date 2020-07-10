رسميا - سالومون كالو يرتدي قميص بوتافوجو

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 02:10

كتب : إسلام أحمد

سالومون كالو - بوتافوجو البرازيلي

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي ضم الإيفواري سالومون كالو عقب نهاية تعاقده مع هيرتا برلين الألماني في صفقة انتقال حر.

سالومون كالو

النادي : هيرتا برلين

لاعب تشيلسي السابق سينضم للفريق في الفترة المقبلة وبعقد يمتد حتى نهاية 2021.

وتعرض الإيفواري البالغ 34 عاما للإيقاف من نادي هيرتا برلين لمدة 6 أشهر في وقت سابق بعد نشره لفيديو يُظهر من خلاله كسر اللاعبين لتعليمات التباعد الاجتماعي في غرفة الملابس.

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وشارك كالو الموسم الجاري في 7 مباريات سجل خلالها هدفين في الدوري والكأس الألماني.

وسبق أن لعب كالو لصفوف تشيلسي في الفترة بين 2006 و2012 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولي شارك في كأس العالم 2010 و2014 وكذلك فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2015.

وسينضم كالو لصفوف الفريق البرازيلي ليلعب بجوار الياباني كيسيوكي هوندا الذي انضم في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يكون ظهور الإيفواري الأول بقميص ناديه في الدوري البرازيلي الذي سيبدأ في أغسطس المقبل.

وقد يشهد الدوري البرازيلي ظهور لاعب إيفواري آخر وهو يايا توريه والذي ظهر في فيديو سابق يتحدث فيه عن الانتقال لـ فاسكو دا جاما بشرط فوز أحد المرشحين برئاسة النادي. (طالع التفاصيل)

وسبق أن لعب الكاميروني جويل تاجيوي بقمصان كروزيرو وبوتافوجو وأفاي وسانتوس، وكذلك الجنوب إفريقي تايرون ساندوز بقميص جريميو.

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