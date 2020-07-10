كونتي: نعلم أننا نفقد النقاط بطريقة غبية طيلة الموسم

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يشعر أنطونيو كونتي مدرب إنتر أن الفريق لا يستحق التعادل مع هيلاس فيرونا 2-2، وأن الفريق "يفقد نقاط بطريقة غبية".

إنتر فقد نقطتين وتراجع للمركز الرابع بعد التعادل مع فيرونا في ختام الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

كونتي قال بعد نهاية اللقاء: "بالنسبة إلى المجهود والجوع والتركيز ليس لدي اعتراض، لكن لا ننسى أننا نلعب أمام فيرونا الذي يلعب بضغط عال وهو نقطة قوتهم، اعتقد أننا رددنا عليهم ضربة مقابل ضربة".

وأضاف عبر شبكة سكاي إيطاليا "تلقينا هدفا في آخر 5 دقائق من رمية جانبية، تلك المواقف محبطة، لأننا نفقد النقاط طيلة المشوار والخصوم تحصدها، نستحق الفوز بالمباراة".

إنتر فقد 20 نقطة في مباريات تقدم خلالها بالنتيجة، فرد كونتي على ذلك قائلا: "نقوم بعمل كبير وأركز على ذلك، حقيقة فقد النقاط من المفترض أن تدفعنا للتحسن".

وشدد "نحن نعلم أننا نفقد النقاط بطريقة غبية طيلة الموسم، وإلا أننا نتحدث عن مشوار آخر تماما".

وأتم عن خروج روميلو لوكاكو في الدقيقة 77 بدلا من لاوتارو مارتينيز: "شعر بمشاكل في الظهر والفخذ ونأمل ألا تكون خطيرة".

أتالانتا تفوق أمس على سامبدوريا بهدفين دون مقابل وخطف المركز الثالث وتنازل إنتر عنه بالتعادل على ملعب مارك أنطونيو بينتجودي.

إنتر تقهقر للمركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أتالانتا، بينما ارتقى هيلاس فيرونا للمركز التاسع برصيد 43 نقطة خلف ساسولو الثامن بفارق الأهداف.

اقرأ أيضا

رسميا - طاهر أهلاوي

فان دير فارت يسخر من ماجواير

5 قرارات من يويفا لـ دوري الأبطال والدوري الأوروبي

"طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي"

خاص في الجول - كاف يوضح نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال

أنطونيو كونتي إنتر هيلاس فيرونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - سالومون كالو يرتدي قميص بوتافوجو ساعة | أمريكا
مرتضى يُسجل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته ساعة | الدوري المصري
كونتي: نعلم أننا نفقد النقاط بطريقة غبية طيلة الموسم 2 ساعة | أوروبا
مدرب أستون فيلا: ركلة جزاء برونو قرار مشين.. والنجاة من الهبوط ليس بأيدينا فقط الآن 2 ساعة | الدوري المصري
سولشاير عن رقم يونايتد التاريخي: كنا نستحق تسجيل 10 أهداف أخرى خلال تلك المباريات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
توني أوليفيرا: أبو تريكة مثل زيدان.. ودربت الأهلي في وقت صعب 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يتعاقد مع خالد وليد قائد منتخب مصر للشباب 3 ساعة | رياضات أخرى
المصري: طلبنا إكمال الدوري في برج العرب.. وباب التبرعات لم يدخله أي جنيه 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك