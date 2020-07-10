كونتي: نعلم أننا نفقد النقاط بطريقة غبية طيلة الموسم

يشعر أنطونيو كونتي مدرب إنتر أن الفريق لا يستحق التعادل مع هيلاس فيرونا 2-2، وأن الفريق "يفقد نقاط بطريقة غبية".

إنتر فقد نقطتين وتراجع للمركز الرابع بعد التعادل مع فيرونا في ختام الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

كونتي قال بعد نهاية اللقاء: "بالنسبة إلى المجهود والجوع والتركيز ليس لدي اعتراض، لكن لا ننسى أننا نلعب أمام فيرونا الذي يلعب بضغط عال وهو نقطة قوتهم، اعتقد أننا رددنا عليهم ضربة مقابل ضربة".

وأضاف عبر شبكة سكاي إيطاليا "تلقينا هدفا في آخر 5 دقائق من رمية جانبية، تلك المواقف محبطة، لأننا نفقد النقاط طيلة المشوار والخصوم تحصدها، نستحق الفوز بالمباراة".

video:1

إنتر فقد 20 نقطة في مباريات تقدم خلالها بالنتيجة، فرد كونتي على ذلك قائلا: "نقوم بعمل كبير وأركز على ذلك، حقيقة فقد النقاط من المفترض أن تدفعنا للتحسن".

وشدد "نحن نعلم أننا نفقد النقاط بطريقة غبية طيلة الموسم، وإلا أننا نتحدث عن مشوار آخر تماما".

وأتم عن خروج روميلو لوكاكو في الدقيقة 77 بدلا من لاوتارو مارتينيز: "شعر بمشاكل في الظهر والفخذ ونأمل ألا تكون خطيرة".

أتالانتا تفوق أمس على سامبدوريا بهدفين دون مقابل وخطف المركز الثالث وتنازل إنتر عنه بالتعادل على ملعب مارك أنطونيو بينتجودي.

إنتر تقهقر للمركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أتالانتا، بينما ارتقى هيلاس فيرونا للمركز التاسع برصيد 43 نقطة خلف ساسولو الثامن بفارق الأهداف.



















اقرأ أيضا

رسميا - طاهر أهلاوي

فان دير فارت يسخر من ماجواير

5 قرارات من يويفا لـ دوري الأبطال والدوري الأوروبي

"طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي"

خاص في الجول - كاف يوضح نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال