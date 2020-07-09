إنتر يتنازل عن المركز الثالث ويتعادل أمام فيرونا

واصل إنتر تخبطه وتعادل أمام هيلاس فيرونا في ختام الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-2.

أتالانتا تفوق أمس على سامبدوريا بهدفين دون مقابل وخطف المركز الثالث وتنازل إنتر عنه بالتعادل على ملعب مارك أنطونيو بينتجودي.

إنتر تقهقر للمركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أتالانتا، بينما ارتقى هيلاس فيرونا للمركز التاسع برصيد 43 نقطة خلف ساسولو الثامن بفارق الأهداف.

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تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق داركو لازوفيتش بعد مرور 121 ثانية وهو أسرع هدف للفريق منذ أكتوبر 2014 في الدوري الإيطالي.

تقدم حافظ عليه لاعبي إيفان يوريتش المدير الفني في الشوط الأول.

"رجل كونتي" أنطونيو كاندريفا قاد تقدم إنتر في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 49 مستغلا تسديدة روميلو لوكاكو التي ارتدت من القائم ليسجل في الشباك.

وبعد 6 دقائق أرسل كاندريفا عرضية حولها دي ماركو بالخطأ في مرماه وتقدم إنتر بالهدف الثاني.

هدف عكسي هو الأول لـ إنتر في الدوري الإيطالي منذ هدف أندريا بارزالي في شباكه بمرمى يوفنتوس بدربي إيطاليا في 2018.

كونتي أجرى تغييرا بنزول لاوتارو مارتينيز بدلا من لوكاكو، فأهدر الأرجنتيني انفرادا بالحارس بعد مجهود فردي في الدقيقة 82.

فرصة مهدرة سيندم عليها بعدما سجل البرتغالي ميجيل فيلوسو بعد عرضية من أمير رحماني في الدقيقة 86.

تعادل واصل به إنتر تخبطه بعد الخسارة من بولونيا في الدقائق الأخيرة بالجولة السابقة.



















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