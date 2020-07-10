سولشاير عن رقم يونايتد التاريخي: كنا نستحق تسجيل 10 أهداف أخرى خلال تلك المباريات

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

تفاجأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من الرقم التاريخي الذي حققه فريقه عقب الفوز على أستون فيلا الخميس بثلاثية دون رد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح يونايتد أول فريق في تاريخ بريميرليج يحقق الفوز في أربع مباريات متتالية مسجلا ثلاثة أهداف أو أكثر وذلك عقب انتصاره على أستون فيلا اليوم الخميس بثلاثية دون رفي الجولة 34 من المسابقة.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة ضاحكا: "لم أكن أعلم، كنا نستحق تسجيل 10 أهداف خلال تلك المباريات الأخيرة".

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وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها برونو فيرنانديز قال: "أعتقد أنه لو حاول مدافع عرقلتك وأنت قفزت وسقطت عليه فهي ركلة جزاء".

وأضاف "كنا محظوظين للذهاب لشوطي المباراة مسجلين هدفين وبعد ذلك تحكمنا في كل شيء في الشوط الثاني، كذلك لاعبو الدفاع ظهروا بشكل جيد بعد الانتقادات الأخيرة وخرجنا بشباك نظيفة".

وعن تألق ماسون جرينوود قال المدرب النرويجي: "الأمر منوط به هو الذي يستطيع التحكم إلى أي مدى يستطيع أن يتطور ويتألق وأنا أساعده من ناحيتي".

أما عن بول بوجبا فقال: "هو لديه عقد معنا فهو لاعب وشخص رائع وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وهو يتحسن أكثر فأكثر".

وأتم سولشاير "بوجبا كان مصابا وعاد لفريق مختلف عن ذلك الذي تركه وكل شيء تغير من ناحية التركيز والالتزام في غرفة خلع الملابس وهو يستمتع بأدائه الآن".

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