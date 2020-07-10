توني أوليفيرا: أبو تريكة مثل زيدان.. ودربت الأهلي في وقت صعب

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

تحدث البرتغالي توني أوليفيرا مدرب الأهلي السابق عن تجربته التدريبية بقميص الفريق وانهال بالمديح على محمد أبو تريكة.

تجربة المدرب البرتغالي لم تستمر طويلا مع الأهلي سوى 6 أشهر حقق خلالها لقب السوبر المحلي عام 2003.

توني أوليفيرا قال عن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: "عندما أتحدث عن محمد أبو تريكة فهو مثل زين الدين زيدان لديه سحر وموهبة".

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وتابع عبر قناة النهار "دربت زيدان بعمر الـ 21 عاما عندما كنت مدربا لـ بوردو، وأحب أبو تريكة وللأسف لم أدربه".

وأضاف "عندما تلعب بلاعب مثل أبو تريكة فأنت أقرب للفوز، ليس بمفرده بالطبع فهناك لاعبين أخرين مثل بركات وعددا من لاعبي الإسماعيلي المميزين الذين انضموا للأهلي".

وعن فترته تدريبية للأهلي "وافقت على تدريب الأهلي في وقت صعب ولم يكن وقتا مناسبا، إذا دربت الأهلي بعد سنتين في وجود أبو تريكة ولاعبين رائعين الذي انضموا مع مانويل جوزيه كان سيكون الأمر مختلفا".

وأردف "فزنا على الزمالك بكأس السوبر، وحينها كان الزمالك يضم لاعبين أفضل واللاعبين الأفضل هم من يصعنون المدربين ويساعدونهم على تحقيق الألقاب".

وأكمل "للأسف لم أمر بوقت جيد في الأهلي، الفريق لم يكن ليس بنفس القوة التي ظهر عليها بعد 2004".

وعن حصد الأهلي الألقاب مع مانويل جوزيه رد قائلا: "ماذا حدث لـ ليفربول عقب انضمام يورجن كلوب؟ ضم عددا قليلا من اللاعبين، أفضل حارس ومدافع وتطور الفريق".

وواصل "مانويل جوزيه مدرب جيد ومع الأهلي جلبوا له أفضل اللاعبين أيضا، جوزيه قدم كل شيء للأهلي".

وأتم عن لقب نادي القرن "بالنسبة لي الأهلي دائما فإذا سألت جوسفالدو فيريرا ربما سيقول الزمالك لأنه درب الزمالك من قبل".

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