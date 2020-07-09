بوجبا: لم نفز بالدوري أو نتوج ببطولة.. علينا مواصلة العمل فهذا هو مانشستر يونايتد

الخميس، 09 يوليه 2020 - 23:39

كتب : رامي جمال

بول بوجبا وبرونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

قال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن ناديه لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي أو يتوج ببطولة بل عليه مواصلة العمل أكثر.

وأصبح يونايتد أول فريق في تاريخ بريميرليج يحقق الفوز في أربع مباريات متتالية مسجلا ثلاثة أهداف أو أكثر وذلك عقب انتصاره على أستون فيلا اليوم الخميس بثلاثية دون رفي الجولة 34 من المسابقة.

وقال بوجبا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "نحن سعداء بالأداء وتحدثنا قبل المباراة عن ضرورة الاستمرارية في الفوز واللعب جيدا".

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وواصل "هذا هو مانشستر يونايتد ناد عريق وكبير ولا يجب أن يتواجد سوى في المستويات العليا، يجب أن نعطي الكثير لهذا النادي".

وعن رقم يونايتد الذي يحدث لأول مرة في تاريخ بريميرليج قال: "لم نفز بالدوري ولم نفز ببطولة خلال الموسم الحالي وعلينا أن نواصل العمل فهذا هو مانشستر يونايتد".

أما عن هدفه فقال: "تدربنا على الكرة كثيرا وأنا سعيد جدا به".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب ويبتعد عن ليستر سيتي الرابع بفارق نقطة.

ويبتعد يونايتد عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بنقطتين.

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