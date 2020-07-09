قطار يونايتد يدهس أستون فيلا ويكتب تاريخا لم يحدث من قبل في بريميرليج

دهس قطار مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا وحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي منذ استئناف المسابقة.

وفاز يونايتد على منافسه أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بثلاثية دون رد اليوم الخميس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وكتب يونايتد تاريخا يحدث لأول مرة في عهد بريميرليج إذ أنه أصبح أول فريق يفوز في أربع مباريات متتالية بثلاثة أهداف دون رد أو أكثر.

سجل أهداف المباراة برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني من تسديدة قوية بيمناه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأتم بول بوجبا ثلاثية يونايتد في الدقيقة 59 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب ويبتعد عن ليستر سيتي الرابع بفارق نقطة.

ويبتعد يونايتد عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بنقطتين.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ويبتعد أستون فيلا عن مراكز البقاء في بريميرليج بأربع نقاط.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لمحمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا فيما بقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

هدفان وجدل

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك أي أحداث حتى الدقيقة 25 إذ خطف تريزيجيه الكرة من بوجبا وسدد بيمناه لكن تسديدته ارتطمت في القائم.

وعقب دقيقة واحدة حصل يونايتد على ركلة جزاء إثر سقوط برونو فيرنانديز ولجأ الحكم لتقنية الفيديو وسجل اللاعب البرتغالي هدف التقدم.

واعترض أستون فيلا على ركلة الجزاء بداعي إعاقة برونو لمدافع أستون فيلا وليس العكس.

وسدد بعد ذلك مارسيال كرة زاحفة تصدى لها بيبي رينا بسهولة.

وتلاه تسديدة قوية من جرينوود شتتها بيبي ربنا.

وفي الدقيقة 45 كاد برونو يضيف هدفا ثانيا برأسه إثر عرضية من لوك شو لكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني أطلق جرينوود قذيفة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك لتعلن عن ثاني أهداف يونايتد.

هدف جميل

في الشوط الثاني ضغط يونايتد أكثر وأصبح يظهر بأريحية أكبر في اللقاء بعد التقدم بهدفين وسط تراجع دفاعي من أستون فيلا.

وفي الدقيقة 49 راوغ راشفورد نظيره أنور الغازي ببراعة وأرسل عرضية إلى بيساكا لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

وعقب ثماني دقائق سجل راشفورد هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد لمس الكرة لبوجبا المتسلل قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 59 أرسل برونو فيرنانديز عرضية من ركنية إلى حدود منطقة الجزاء إلى بوجبا الذي هيأ الكرة لنفسه وأطلق تسديدة زاحفة بيمناه في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف يونايتد.

وكاد أستون فيلا يسجل هدفا من هجمة مرتدة لكن براندون ويليامز شتت الكرة بنجاح.

ومرر راشفورد بينية إلى لوك شو في هجمة مرتدة سريعة لكن الأخير حصل على ركلة ركنية.

وتصدى رينا لتسديدة من راشفورد في نهاية اللقاء ولم يحدث جديد لينتهي اللقاء بانتصار كبير ليونايتد بثلاثية دون رد.































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