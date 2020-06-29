26 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي قبل العودة

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إصابة 26 شخصا بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من استئناف المسابقة.

وتوقف الدوري الأمريكي مثل كل منافسات الرياضة بالعالم في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتحدد موعد عودته يوم 8 يوليو المقبل.

وأوضحت الرابطة أن 20 لاعبا و6 عاملين في الأندية مصابون بفيروس كورونا، بين 329 شخصا خضعوا للفحوصات في جولتها الأخيرة.

بشكل عام، خضع 668 لاعبا لفحوصات فيروس كورونا منذ استئناف الفرق تدريباتها يوم 4 يونيو.

يعود الدوري الأمريكي مجددا لاستئناف النشاط الرياضي بدءا من 8 يوليو المقبل في منتجع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا عبر بطولة جديدة.

والبطولة الجديدة تحمل اسم "الدوري الأمريكي يعود" وستخوض الأندية الـ 26 جميع المباريات خلف أبواب مغلقة دون جماهير.

نظام المسابقة

تم تقسيم الأندية الـ 26 إلى 6 مجموعات.

المجموعة الأولى تضم 6 أندية والخمس مجموعات الأخرى تضم كلا منها 4 في الفترة بين 8 وحتى 23 يوليو، إذ سيخوض كل فريق 3 مباريات.

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 من المركز الثالث لدور الـ 16 وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، والمقرر إقامته 11 أغسطس المقبل.

جميع مباريات البطولة يصل عددها إلى 54 مباراة، 39 في دور المجموعات و15 في الأدوار الإقصائية.

وتتيح البطولة مقعدا للبطل مؤهل لدوري أبطال الكونكاكاف 2021.

وستتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للاعبين والأطقم الفنية.

وبعد نهاية البطولة تعود مسابقة الدوري الأمريكي لاستكمالها بدءا من الجولة الثالثة بجدول جديد لتحديد بطل الموسم الذي يحمل الرقم 25 في تاريخ المسابقة.

مناهضة العنصرية

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي: "فرصة امتلاك جميع الأندية الـ26 في بيئة خاضعة للرقابة تمكننا من المساعدة في حماية صحة لاعبينا ومدربينا وموظفينا عند العودة للعب".

وتابع "الرابطة تعتزم معالجة قضايا المساواة العرقية بعد وفاة جورج فلويد، واحتجاجات التي حدثت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "ندرك أيضا أن وفاة جورج فلويد وآخرين ركزت بلادنا على قضايا الظلم العنصري وعدم المساواة والعنف ضد الرجال والنساء السود".

وأتم "بالتعاون مع أصحابنا واللاعبين والعاملين لدينا، يلتزم الدوري وأندية بعمق بإنشاء برامج هادفة ومؤثرة لمعالجة هذه القضايا التي ابتليت بها مجتمعنا لفترة طويلة جدا".

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