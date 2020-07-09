عودة للمربع الذهبي لأول مرة منذ 15 جولة.. النني يشارك في فوز قاتل لـ بيشكتاش

الخميس، 09 يوليه 2020 - 22:23

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

شارك محمد النني في فوز بيشكتاش القاتل على قاسم باشا في الجولة الـ 31 من الدوري التركي.

لاعب الوسط المصري شارك في اللقاء كاملا رغم التقارير التي أشارت إلى انقطاعه عن التدريبات بسب عدم تقاضيه راتبه (طالع التفاصيل).

فوز ارتقى به بيشكتاش للمركز الرابع ويعود للمربع الذهبي لأول مرة منذ 15 جولة بعدما ظل بها 3 جولات فقط من الـ 13 وحتى الـ 15.

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انتصار النسور رفع رصيدهم إلى 53 نقطة متفوقا على جالاتا سراي الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 52 بعد الخسارة من ألانيا سبور بنتيجة 4-1.

الأمريكي تايلر بويد افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، لكن بانجالي كويتا قلب الأوضاع في الشوط الأول للضيوف.

المهاجم الغيني سجل ثنائية في الدقيقتين 21 و29 في الشوط الأول.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل البديل كيفين برنس بواتينج هدف التعادل للنسور بعد عرضية من الهولندي جيرمان لينس.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء سجل جيفين ياتشيلن البالغ 21 عاما هدف الفوز القاتل وحصد الـ 3 نقاط برأسية من داخل منطقة الجزاء.

النني سيكون على موعد مع مواجهة مصرية عندما يلتقي مع كريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور في الجولة القادمة.

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