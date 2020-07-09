حوار - سعد سمير: الأهلي وضعني في المكانة التي استحقها.. سعيد بتقدير محمود الخطيب

تحدث سعد سمير مدافع الأهلي عن كواليس تجديد عقده مع الفريق، و"تقدير" محمود الخطيب رئيس النادي له.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد عقد سعد سمير لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال سعد سمير: " أتشرف بالتواجد داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير".

وأضاف في حواره المطول مع الموقع الرسمي للنادي "عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره".

وأردف "هذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".

وتابع: "الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير. وبالنسبة لي أتمني استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات".

وأشار "تفاوض الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير".

وعن كواليس تمديد تعاقده، قال: "موقف الأهلي معي كان إيجابيًّا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لي تقدير واحترام الأهلي ومسؤوليه".

واستمر " كلها أمور أسهمت في رفع معنوياتي، لأنها جاءت في توقيت تعرضي للإصابة، وعندما طلب مني رفع اسمي من القائمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أنني كنت أعلم أن إصابتي ستستمر من 6 إلى 9 أشهر".

وشرح " هناك توقيت يجب أن تفكر فيه في مصلحة الفريق الجماعية وتنحي مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي".

واستكمل حديثه قائلا: "في الأهلي "بيتنا" نتعامل دائمًا بحسن نية، ونقوم في البداية بالتوقيع على بياض نظرًا لثقتنا الشديدة بتقديرنا ماديًّا ومعنويًّا من قبل مسؤولي النادي".

وكشف " وقعت العقود الجديدة في شهر رمضان مع سيد عبد الحفيظ، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل إنهاء الأمور بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وكل هذه الأمور لم تستغرق وقتًا على الإطلاق".

وقال "الأهلي وضعني في المكانة التي أستحقها، وقدرني ماديًّا ومعنويًّا بشكل مميز جدًّا، خاصة أنني واحد من كباتن الفريق في الوقت الحالي، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي الذي يتعامل بشكل أكثر من رائع مع أبنائه".

وعبر سعد سمير عن سعادته، بسبب "تقدير محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسؤولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها".

وتطرق مدافع الأهلي للرد على "بعض الشائعات" التي طالته خلال الفترة الماضية قائلا: "الأهلي منظومة كبيرة والكل يقدرها ويعرف حجمها وشعبيتها وتاريخها، ومن ثم فهناك شائعات لا تستحق الرد عليها، فعلاقتي مع الجميع يسودها الحب والاحترام والتقدير، وهذه الشائعات من الأساس لا تحتاج للحديث عنها بأي شكل من الأشكال، لأننا ندرك جيدًا أنها مجرد أكاذيب تستهدف ضرب استقرار الفريق".

وعن عودة النشاط الرياضي قال سعد سمير: "عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا".

وانتقل سعد سمير للحديث عن برنامجه التأهيلي، مؤكدًا "الأمور تسير بشكل جدا"، بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءًا في خطوات البرنامج، مع التزامه بالوجود في المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددًا "الفترة الحالية تشهد استكمال برنامجي للتعافي من الإصابة".

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عرضه من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، مؤكدًا أن ظروف إيقاف الطيران بسبب حظر كورونا عطلت سفره للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.

وشدد "هناك تنسيق تام مع الجهاز الطبي للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج في ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودتي للتدريبات الجماعية".

ووجه سعد سمير رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم "خير داعم للأهلي ولاعبيه دائما وهم أعظم جمهور في الكون، والمصدر الحقيقي والأساسي لشحن طاقات لاعبي الفريق"، مشيرًا إلى أنه "سيقاتل" رفقة زملائه من أجل "تحقيق البطولة المفضلة وهي الدوري، بالإضافة إلى استعادة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم سعد حواره قائلا: "ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان".

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