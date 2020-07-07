رسميا - الأهلي يجدد عقد سعد سمير 3 سنوات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 18:51

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

سعد سمير - أمير توفيق

أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد لاعبه سعد الدين سمير لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي عن نبأ التجديد، بالتزامن مع تجديد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 مواسم.

وصرح أمير توفيق: "تجديد عقد الثنائي يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع محمود الخطيب ولجنة الكرة".

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وأوضح أمير توفيق: "التجديد لم يستغرق وقتا وكان هناك استجابة سريعة وتقدير لرغبة النادي".

وواصل: "سعد سمير ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدا في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به، لكن موقفه كان إيجابيا للغاية، ولم يلوح بأي شيء سلبي".

وتابع: "كان سعيدا بقرار النادي ومتعاونا لأقصى درجة ممكنة والاتفاق على بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودات، ورحب بالعرض المقدم مع النادي دون شروط".

سعد سمير (31 عاما) من أبناء الأهلي وخاض بقميصه 125 مباراة في الدوري المصري.

سعد سمير من إصابة في الركبة، ثم إصابة في وتر أكيليس، أبعدته عن قائمة الأهلي لشهور طويلة.

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