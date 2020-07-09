التشكيل – سولشاير يكرر ما حدث قبل 14 عاما في يونايتد.. وتريزيجيه أساسي

الخميس، 09 يوليه 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

حافظ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على تشكيل فريقه لأربع مباريات متتالية وذلك استعدادا للقاء أستون فيلا.

ويحل يونايتد ضيفا على ملعب فيلا بارك لملاقاة أستون فيلا في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي الرابع وخمس نقاط عن تشيلسي الثالث.

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أما أستون فيلا فيأتي في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.

ويبتعد فيلا عن واتفورد ووست هام صاحبي المركز الـ17 والـ16 بأربع نقاط.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 14 عاما التي يخوض فيها يونايتد أربع مباريات متتالية بالتشكيل ذاته في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر 2006.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: أنتوني مارسيال

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

في حراسة المرمى: بيبي رينا

في الدفاع: إزري كونسا- تيروني منجز- كورتني هاوس- نيل تايلور

في الوسط: جاك جريليش- دوجلاس لويز- جون مجين- أنور الغازي- محمود حسن "تريزيجيه"

في الهجوم: مبوانا ساماتا

فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء لأستون فيلا.

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