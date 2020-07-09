فرق تأهلت وأخرى تنتظر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ستنطلق فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا لربع ونصف النهائي والنهائي.

وبعد ذلك بساعة ستنطلق فعاليات قرعة الدوري الأوروبي وستكون القرعة في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

نسخة استثنائية من كلا البطولتين لأنه بداية من ربع النهائي ستقام البطولة من لقاء واحد وليس ذهاب وإياب كما هو معتاد وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

فمن الفرق التي تأهلت ومن ينتظر وما هي مواعيد المباريات؟ هذا دليلك لمعرفة كل شيء عن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا

تأهل لربع النهائي بالفعل كل من أتليتكو مدريد وأتالانتا ولايبزيج وباريس سان جيرمان.

المباريات المتبقية من دور الـ16 هي كالتالي:

بايرن ميونيخ وتشيلسي

بايرن فاز في ستامفورد بريدج بثلاثية دون رد.

برشلونة ونابولي

تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله في سان باولو.

يوفنتوس وليون

ليون فاز في لقاء الذهاب في ملعبه بهدف دون رد.

مانشستر سيتي وريال مدريد

سيتي فاز في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.

ستقام مباريات الإياب لدور الـ16 على ملاعب الفرق المذكورة أولا ومن ثم نبدأ مرحلة ربع النهائي.

وتلك المباريات ستقام يومي السابع والثامن من شهر أغسطس المقبل.

الدورة المجمعة

بعد نهاية دور الـ16 ستسافر الفرق المتأهلة لربع النهائي إلى البرتغال لخوض دورة مجمعة.

ربع النهائي سيقام في الفترة من 12 لـ15 أغسطس.

نصف النهائي سيقام يومي 18 و19 أغسطس.

النهائي سيقام 23 أغسطس.

ستقام الدورة المجمعة لدوري الأبطال في ملعب جوزيه ألفالادي معقل سبورتنج لشبونة وملعب النور معقل بنفيكا.

وسيقام النهائي في معقل بنفيكا وهو الذي استضاف نسخة 2014 حينما ظفر ريال مدريد باللقب العاشر في تاريخه على حساب أتليتكو مدريد.

الدوري الأوروبي

لم يتأهل أي فريق رسميا لربع النهائي إذ أن البطولة توقفت عقب إقامة ست مباريات من أصل ثمانية فقط في مرحلة الذهاب.

ولفرهامبتون وأوليمبياكوس

تعادل الفريقان في اليونان إيجابيا بهدف لكل منهما.

باير ليفركوزن ورينجرز

فاز ليفركوزن خارج ملعبه في أسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف.

شاختار دونتسيك وفولفسبورج

فاز شاختار خارج ملعبه بهدفين لهدف.

كوبنهاجن وإسطنبول باشاك شهير

فاز باشاك شهير على ملعبه بهدف دون رد.

بازل وإنتراخت فرانكفورت

فاز بازل خارج ملعبه بثلاثية دون رد.

مانشستر يونايتد ولاسك

فاز مانشستر يونايتد خارج ملعبه بخماسية دون رد.

أما بالنسبة لمباراتي خيتافي وإنتر ميلان، وروما وإشبيلية اللتين لم تقاما في الأساس فسيتم إقامتهما من مواجهة واحدة في ملعب محايد في ألمانيا.

ستقام باقي المباريات لدور الـ16 يومي الخامس والسادس من شهر أغسطس المقبل.

الدورة المجمعة

بعد ذلك ستسافر الفرق المتأهلة إلى ألمانيا لخوض الدورة المجمعة حيث تُستكمل البطولة من مباراة واحدة.

ربع النهائي سيقام في الـ10 والـ11 من شهر أغسطس.

نصف النهائي سيقام في الـ16 والـ17 من شهر أغسطس.

النهائي سيكون في 21 أغسطس.

وستقام الدورة المجمعة في أربع مدن هم جيلسن كيرشن ودوسيلدورف وكولن ودويسبورج.

الملاعب المستضيفة هي راين إينرجي ومعقل نادي كولن والذي سيستضيف النهائي أيضا.

بالإضافة لإم سي في آرينا معقل نادي دويسبورج، وإسبريت آرينا معقل نادي فورتونا دوسلدورف، وأخيرا ملعب فيلتنس آرينا معقل نادي شالكة.

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