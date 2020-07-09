جوارديولا: دافيد سيلفا ضمن أفضل من شاهدتهم في حياتي

الخميس، 09 يوليه 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

تغنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بقدرات لاعبه دافيد سيلفا الذي لمع بريقه في الفوز الكاسح على نيوكاسل يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، سجل هدفا وصنع اثنين، ليقود الفريق السماوي للفوز بخماسية نظيفة دك بها شباك نيوكاسل ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ما فعله دافيد سيلفا أمر رائع، ليس فقط في مباراة نيوكاسل، وإنما على مدار السنوات الـ10 الماضية".

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وأضاف "ما نريده هو أن تعود الجماهير لملعب الاتحاد في مباراة لوداعه كأحد أساطير النادي".

وشدد المدرب الإسباني "في المساحات الصغيرة ربما سيلفا هو أفضل من شاهدته، تنقله بين الخطوط لم أر مثله قط".

وتابع "عاد من فترة الحجر الصحي بإيقاع رائع، إذا قرر الاستمرار في الملاعب يمكنه اللعب في أي مكان، ليس هناك أي شك في ذلك".

المخضرم الإسباني دافيد سيلفا ينتهي عقده مع سيتي بنهاية الموسم وقرر الطرفان الانفصال.

وواصل بيب "المستوى الحالي له هو الأفضل في هذا الموسم، إنه يلعب بشكل جيد بالفعل، الجماهير ليست هنا لكنها ستعود ليودعهم".

واستطرد "لا أعرف إن كان سيلفا يستحق تمثالا، كان لهذا النادي العديد من اللاعبين البارزين".

وأكمل "بابلو زاباليتا، جو هارت، فينسينت كومباني، دافيد سيلفا، سيرجيو أجويرو، هذه المجموعة من اللاعبين ساعدت هذا النادي ليكون في وضعه الحالي".

وأتم جوارديولا "أما هذا النوع من التكريم، إطلاق اسم على شارع أو على ملعب فهو ليس من شأني".

وأشارت بعض التقارير إلى أن سيلفا قد يلعب الموسم المقبل في الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية.

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