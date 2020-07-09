فيفا يعلن توليه المسؤولية الكاملة لتشغيل VAR على مستوى العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس توليه المسؤولية الكاملة لتشغيل حكم الفيديو المساعد (VAR) على مستوى العالم.

وبذلك كل ما يتعلق بالفيديو من تساؤلات أو تعليقات أو اقتراحات سيكون فيفا منوطا به اعتبارا من 1 يوليو الماضي.

وأوضح ماتياس جرافستروم السكرتير العام لفيفا أنه أبلغ 211 اتحادا بالأمر في رسالة في 29 يونيو الماضي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الهيئة المشرعة لقانون اللعبة، يعمل مع فيفا على تطوير وتطبيق الفيديو في كل البطولات.

لكن فيفا الآن سيتولى وحده مسؤولية VAR وسيرجع لـIFAB فيما يتعلق فقط ببروتوكول التقنية أو للحصول على موافقات تتعلق بها.

وكان بيير لويجي كولينا، الحكم الإيطالي السابق والرئيس الحالي للجنة الحكام في فيفا، قد انتقد طريقة الاستعانة بالفيديو في بعض البطولات، بينما أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق والرئيس الحالي لهيئة فيفا لتطوير كرة القدم، قد طالب الحكام بالاستعانة بالشاشات المنصوبة حول الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من الاعتماد فقط على قرارات الحكام الجالسين أمام الفيديو.

وقد يشكل القرار قلقا لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم نظرا لأن استخدام التقنية في إنجلترا يختلف عن دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا يستعين فيها الحكام بالشاشات المنصوبة حول الملعب لحسم قراراتهم.

والموسم الحالي من الدوري الإنجليزي هو الأول الذي تستخدم فيه التقنية.

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