محرز: كل لاعب في صفوف سيتي يمكنه التسجيل

يرى رياض محرز جناح مانشستر سيتي أن الفوز بنتيجة 5-0 على نيوكاسل يونايتد يعد دليلا قويا على قدرة معظم لاعبي فريقه على التسجيل.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

محرز سجل هدفا ضمن خماسية نظيفة دك بها سيتي شباك نيوكاسل ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذا هو فريقنا، نعلم أنه يمكن للجميع التسجيل، كل لاعب لديه الجودة في التسجيل".

وأضاف "بالنسبة لي أريد أن أحاول مساعدة الفريق وأن أسجل أكبر عدد من الأهداف".

ورفع قائد منتخب الجزائر رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 10 أهداف.

وعاد سيتي لطريق الانتصارات بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام ساوثامبتون بهدف.

وأتم محرز "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام ساوثامبتون، أضعنا الكثير من الفرص التي سجلنا مثلها أمام نيوكاسل، هذا هو الفارق".

سيتي كان قد تعادل في الدور الأول مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 كما أنه خسر منه في آخر مباراة جمعتهما في الدوري في الموسم الماضي بنتيجة 1-2.

وحافظ سيتي على رقمه الرائع ضد نيوكاسل يونايتد إذ أنه لم يخسر على ملعبه من نيوكاسل منذ موسم 2000-2001.

ستيف بروس مدرب نيوكاسل واجه جوارديولا 3 مرات حتى الآن في كل المسابقات خسر مرتين وتعادل مرة.

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