خبر في الجول – لا اتفاق لتمديد إعارة أزارو حتى الآن رغم التطورات الإيجابية

الخميس، 09 يوليه 2020 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

لم يصل الأهلي، والاتفاق السعودي، إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد إعارة وليد أزارو مهاجم الأحمر حتى نهاية الموسم في السعودية، حتى الآن.

ولكن، علم FilGoal.com أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في هذا الملف، وأن الاتفاق بين الطرفين قد يكون في الأيام المقبلة.

ويشترط الأهلي الحصول على 100 ألف دولار مستحقة له لدى الاتفاق السعودي منذ فبراير الماضي، قبل الموافقة على تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم، وكذلك سداد المستحقات المتأخرة للاعب.

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وفي المقابل، أوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.comأن أزارو لم يطلب زيادة في راتبه مع الاتفاق لإكمال الموسم، بل طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي السعودي.

وفي وقت سابق، شدد جون إدوارد وكيل وليد أزارو أن اللاعب غير منقطع عن تدريبات الاتفاق، لأن إعارته للنادي السعودي انتهت.

وقال إدوارد عبر برنامج جمهور التالتة في قناة أون تايم سبورتس 2: "أزارو غير منقطع عن تدريبات الاتفاق. إعارة اللاعب للنادي السعودي انتهت يوم 30 يونيو الماضي".

وأضاف "الاتحاد الدولي قال إن كل الأمور في الظرف الحالي سيتم بالاتفاق. الأهلي له مبالغ متأخرة لدى الاتفاق، وكذلك أزارو لم يحصل على جزء من راتبه لدى النادي السعودي".

وأكمل "هناك تواصل مع نادي الاتفاق بشكل شبه يومي ولديهم إدارة محترمة. أزارو حاليا في السعودية".

وأردف "أزارو على قوة النادي الأهلي. الأهلي تواصله معنا دائما كان لراحة أزارو، سواء بتمديد الإعارة أو العودة للأهلي".

وشدد "في حال عودة أزارو للأهلي لا يمكن الجزم أن كان يستطيع اللعب أم لا بسبب عدم قيده محليا في الأهلي".

وأتم "أزارو لديه أكثر من عرض بداية من الموسم الجديد".

يبدو أن موقف وليد أزارو، قد يكون في طريقه للتغير 180 درجة في الفترة المقبلة.

فبعد أن كان رحيل أزارو مجرد مسألة وقت، أصبح قريبا من الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأحمر.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "هناك قناعة داخل النادي أن أزارو مهاجم مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد". (طالع التفاصيل)

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

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