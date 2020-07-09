جوارديولا: كنت أرتجف حين شعر دي بروين بالإصابة

الخميس، 09 يوليه 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين قبل تسجيل هدفه في شباك ليفربول

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إحساسه لحظة شعور لاعبه كيفن دي بروين بالإصابة في مباراة نيوكاسل يونايتد.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وشارك دي بروين في كامل دقائق المباراة التي فاز فيها سيتي بنتيجة 5-0 أمام ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وعن لحظة شعور دي بروين بالإصابة قال جوارديولا "كنت أرتجف، كان ذلك مخيفا، ولكن بعد الهدف الثالث قام بالركض لمسافات طويلة مرتين واعتقدت أنه بخير".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لم أتحدث معه بسبب التباعد الاجتماعي، لدينا غرفتين أو 3 غرف ملابس، لكن لم يقل لي الطبيب أي شيء".

ويستعد سيتي لمواجهة مضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري يوم السبت.

وعن تالق لاعبيه أمام نيوكاسل، أوضح "ليس لدي أي شك في اللاعبين، هذه اللعبة تتعلق بتحقيق الفوز، هذا كل شيء".

وأكمل الإسباني "لقد فعلنا ذلك في الماضي القريب، نحن في وضع جيد بالدوري، وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأتم "هذه الطريقة التي نريد أن نلعب بها أمام جماهيرنا، إنها احترام لكرة القدم".

بهذا الفوز رفع سيتي رصيده من النقاط إلى 69 نقطة في المركز الثاني على بعد 20 نقطة من ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الـ13.

سيتي كان قد تعادل في الدور الأول مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 كما أنه خسر منه في آخر مباراة جمعتهما في الدوري في الموسم الماضي بنتيجة 1-2.

وحافظ سيتي على رقمه الرائع ضد نيوكاسل يونايتد إذ أنه لم يخسر على ملعبه من نيوكاسل منذ موسم 2000-2001.

ستيف بروس مدرب نيوكاسل واجه جوارديولا 3 مرات حتى الآن في كل المسابقات خسر مرتين وتعادل مرة.

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كيفن دي بروين مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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