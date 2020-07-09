جاتوزو عن ميليك: علينا احترام رغبته في الرحيل عن نابولي

شدد جينارو جاتوزو مدرب نابولي أنه لا يوجد ما يفعله بشأن لاعبه أركاديوز ميليك طالما أن الأخير يرغب في الرحيل عن النادي الإيطالي.

أركاديوز ميليك النادي : نابولي نابولي

وقال لاعب ميلان السابق في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"يصعب إيجاد لاعب أفضل من ميليك".

وواصل "رغم ذلك، حين يعتقد لاعب أن وقته انتهى في ناد ما عليك أن تسمتع له. لا يمكنك محاولة إبقاء شخص ضد إرادته، يصعب أن تجعله يستمع إليك أو أن يفكر بشكل صحيح".

وأتم "عليك احترام رغبة اللاعب".

وتقول تقارير إن أندية يوفنتوس وأتليتكو مدريد وتوتنام مهتمة بالتعاقد مع المهاجم البولندي البالغ عمره 26 عاما.

ويلعب ميليك في نابولي منذ 2016 حين رحل عن أياكس الهولندي.

وشارك ميليك، اللاعب الأسبق لباير ليفركوزن وأوجسبورج، في 116 مباراة مع نابولي وسجل 47 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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