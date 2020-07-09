تقرير: يوفنتوس تواصل مع وكيل لاكازيت

قال موقع Calciomercato الإيطالي إن نادي يوفنتوس تواصل مع وكيل أعمال أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال لجس نبض اللاعب بشأن اللعب للأول.

أليكساندر لاكازيت النادي : أرسنال يوفنتوس

وكتب الموقع أن حامل لقب الدوري الإيطالي يستهدف التعاقد مع اللاعب الفرنسي كبديل لأركاديوز ميليك لاعب نابولي إن تعذر الحصول على الأخير.

ويبحث فريق السيدة العجوز تدعيم خط هجومه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخوض لاكازيت موسمه الثالث مع أرسنال وشارك مع الفريق في 121 مباراة وسجل 46 هدفا وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

ولعب لاكازيت (29 عاما) 8 مواسم في الفريق الأول لنادي ليون قبل أن ينتقل إلى أرسنال.

ويمتد عقد لاكازيت مع أرسنال إلى 2022.

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