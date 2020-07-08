صلاح: أعتقد أن أرقام صناعتي للأهداف جيدة.. وأخيرا روبرستون صنع هدفا لي

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول أن أرقام صناعته للأهداف جيدة مع الفريق مقارنة بلعبه في مركز الجناح.

وسجل صلاح هدفين وصنع آخر ليحصد جائزة رجل مباراة فريقه ضد برايتون والتي انتهت بانتصار كتيبة المدرب يورجن كلوب بثلاثة أهداف لهدف.

وقال صلاح عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "كانت مباراة جيدة وبرايتون لعب جيدا، كنا محظوظين لتسجيل هدفين في البداية جعلانا نكتسب الثقة".

وواصل "بعد ذلك لعب برايتون جيدا واكتسب الثقة بعدما سجل هدفا وأصبح لديه أملا في العودة في النتيجة، لكن أعتقد بعد الهدف الثالث لنا انتهى كل شيء".

وعن صناعته للهدف الثاني قال: "أعتقد أن أرقامي جيدة بالنسبة للصناعة، الجمهور ينظر دائما لتسجيلي للأهداف لكن لو نظر على أرقام صناعتي للأهداف مقارنة بمركزي فأنا أبلي جيدا".

وبسؤاله عن كونه قريبا من تسجيل الهاتريك قال ضاحكا: "لنركز في المباراة المقبلة هذه المباراة انتهت وأنظر للقاء المقبل الآن".

وصنع صلاح 27 هدفا مع ليفربول في 104 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي فقط.

وعن منافسته على لقب هداف الدوري قال ضاحكا: "لنفكر في كل مباراة بشكل منفرد".

ووصل صلاح لهدفه رقم 19 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وهو ثالث هدافي المسابقة حتى الآن.

ويتصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بـ22 هدفا، يليه بيير إيمريك أوباميانج بـ20 هدفا.

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