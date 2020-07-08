ثنائيات كوكا تتواصل ويقود أولمبياكوس للفوز برباعية في الدوري اليوناني

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

يواصل أحمد حسن كوكا التألق بقميص أولمبياكوس فسجل هدفين في شباك أريس في الجولة الـ 33 من الدوري اليوناني.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

المهاجم المصري سجل ثنائية أيضا في شباك كريتي في الجولة الـ 31 والتي انتهت بفوز فريقه 2-1.

ثنائية رفعت رصيده إلى 8 أهداف بقميص الأحمر والأبيض اليوناني منذ انتقاله في يناير الماضي معارا من سبورتينج براجا البرتغالي.

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الشوط الأول انتهى بتقدم أولمبياكوس بثنائية افتتحها جورجيوس ماسوراس في الدقيقة 34.

وسجل كوكا هدف تأمين التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، بعد تمريرة خاطئة من المدافع إلى زميله لتمر منه مستغلا الخطأ ويسجل في شباك الحارس.

ماسوراس سجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 56.

وحصل كوكا على ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الرابع.

وفي الدقيقة 86 قلص أصحاب الأرض الفارق مرة أخرى وأكمل كوكا اللقاء حتى نهايته.

أولمبياكوس ضمن لقب الدوري منذ 3 جولات رفع رصيده إلى 85 نقطة بفارق 23 نقطة عن أيك أثينا الوصيف.

من جهة أخرى، يعد اللقب هو الثاني في مسيرة أحمد حسن "كوكا" الاحترافية، إذ كان قد حقق من قبل لقب كأس الرابطة البرتغالية رفقة سبورتنج براجا في موسم 2015/2016.

وما زال كوكا (27 عاما) يملك فرصة إضافة لقب جديد له هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس، حين سيلعب نهائي كأس اليونان في شهر يوليو المقبل أمام آيك أثينا، وهو اللقب الغائب عن خزائن أوليمبياكوس منذ موسم 2014/2015.

موسم أوليمبياكوس الأوروبي مستمر أيضا بعدما كانوا قد تجاوزوا أرسنال إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي. العملاق اليوناني تعادل ذهابا مع ولفرهامبتون في اليونان بهدف لكل فريق، وفي انتظار استئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة لخوض لقاء الإياب.

وشارك كوكا في 16 مباراة هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف.

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أحمد حسن كوكا أولمبياكوس الدوري اليوناني
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