مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: استئناف الدرجة الثانية أول سبتمبر.. واتجاه لإلغاء الهبوط

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 19:18

كتب : عاطف شادي

فرق دوري الدرجة الثانية

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية استقرت على استكمال دوري الدرجة الثانية، بعد دراسة الأمر بشكل مستفيض مؤخرا، وبعد رفض المقترح المقدم من جانب بعض الأندية لإقامة دورة رباعية لتحديد المتأهلين الثلاثة للدوري الممتاز.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الاتجاه الرسمي هو استئناف دوري القسم الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بحيث سيتم الإعلان عن عودة الأندية للتدريبات قريبا مع الإجراءات الاحترازية وإجراء المسحات الطبية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا".

المصدر أضاف "الاتجاه السائد هو إلغاء الهبوط وتأجيل فكرة دوري المجموعة الواحدة للدرجة الثانية في الموسم المقبل مثلما كان مخططا بسبب الظرف الراهن".

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وأكمل "على أن يتم زيادة أندية كل مجموعة لتصبح 16 فريقا بدلا من 12 فقط".

وكانت أندية الدرجة الثانية اقترحت تصعيد أول 4 أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة للصعيد ووجه بحري والقاهرة والقناة، لتقام دورة رباعية من دور واحد يتأهل بطلها مباشرة إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط في المجموعات الثلاثة.

لكن اللجنة الخماسية وجدت أن هذا المقترح بلا جدوى خاصة وأن المتبقي من مباريات الدرجة الثانية هو ٥ جولات فقط في المجموعات الثلاثة وبالتالي من السهل إنهاء البطولة خلال شهر ونصف فقط على أقصى تقدير.

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