إيقاف مدافع لاتسيو "العضاض" 4 مباريات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

باتريك مدافع لاتسيو يعض دوناتي لاعب ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي إيقاف باتريك مدافع لاتسيو 4 مباريات بعدما "عض" مدافع ليتشي أثناء مواجهة الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

باتريك تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 93 من عمر اللقاء وزاد من مشاكل النسور بعدما خسروا 3 مباريات من آخر 5.

جياولو دوناتي مدافع ليتشي الذي تعرض للطرد صرح أمس عقب المباراة قائلا: "لم يفعل شيئا لي واعتذر بعدها مباشرة، اتفهم المشاعر ولماذا فعل باتريك ذلك، كنت مباراة صعبة وفعل ما فعل".

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وتابع "اعتذر باتريك مباشرة بعد ذلك. لقد تم معاقبته ببطاقة حمراء، لكنه لم يؤذيني".

باتريك غُرم أيضا 10000 يورو وسيغيب عن مواجهات ساسولو وأودينيزي وكالياري ويوفنتوس المقبلة.

عقوبة الاتحاد الإيطالي تأتي أقل من عقوبة الاتحاد الإنجليزي الذي سبق له إيقاف لويس سواريز مهاجم ليفربول 10 مباريات بعدما عض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي.

وحتى من عقوبة الاتحاد الدولي بإيقاف الأوروجوياني 4 أشهر لعض جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا في كأس العالم 2014.

الإسباني البالغ 27 عاما سبق له اللعب في صفوف فريق برشلونة بي وفرق الشباب، والموسم الحالي خاض 20 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

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