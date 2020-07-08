الإسماعيلي يكشف موقف الأجانب من العودة لمصر

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي موقف اللاعبين الأجانب من الوصول إلى مصر لاستئناف التدريبات استعدادا لعودة الدوري المصري.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي لـ FilGoal.com: "بيكيتي سيلفا حصل على تأشيرة، وسيكون وصوله إلى القاهرة غير مباشر من بلده غينيا بيساو".

وعن موقف باقي المحترفين "بنسون شيلونجو أيضا حصل على تأشيرة دخول مصر، لكن الخطوط الجوية لم تعاود عملها في بلاده ناميبيا حتى الآن".

وأردف "باقي اللاعبين الأجانب ما زالوا في انتظار الحصول على تأشيرات الدخول".

وكان الاسماعيلى قد طلب من اتحاد الكره إرسال تأشيرات دخول للاعبيه الأجانب من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق في فترة الإعداد لأنهم يشكلون عناصر يحتاجها الفريق لاستكمال مسابقة الدورى.

ويضم الإسماعيلي 5 أجانب في صفوفه، هم: العراقي همام طارق، والتونسي فخر الدين بن يوسف، والأوغندي باتريك ادو، والناميبي بينسون شيلونجو، وبيكيتي سيلفا من غينيا بيساو.

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