على ألحان سيلفا.. سيتي يقسو على نيوكاسل بخماسية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي سريعا، بعد الفوز بنتيجة 5-0 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

المباراة شهدت عزفا منفردا من النجم ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والذي صنع هدفين وسجل هدفا من الخماسية الرائعة.

لم ينتظر سيتي طويلا حتى يهز شباك نيوكاسل، فضغط بشكل متقدم من أمام منطقة جزاء جيوش المدينة وبالفعل خطف سيلفا الكرة وانطلق، وصلت التمريرة إلى فيل فودين ثم إلى ديفيد سيلفا مرة أخرى وبلمسة واحدة يسجل جابرييل جيسوس الهدف الأول في الدقيقة العاشرة.

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بعد 11 دقيقة بالضبط، أسكن سيتي هدفا ثانيا في شباك نيوكاسل، قطع سيلفا الكرة ومررها إلى فيل فودين الذي مررها إلى كيفين دي بروين، داخل منطقة جزاء نيوكاسل، لينقل الأخير الكرة بدوره من الطرف الأيسر إلى العمق مع تفويت للكرة من جيسوس لتصل إلى رياض محرز الذي سجل الهدف الثاني.

كاد سيتي أن يسجل مجددا عن طريق فيل فودين في الدقيقة 40، بعد أن استخلاص سيلفا الكرة أمام منطقة جزاء نيوكاسل لتصل الكرة إلى فريقه ومن ثم إلى فيل فودين داخل المنطقة الذي لم يكن مراقبا وسدد لكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل تصدى للكرة.

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 59 أسكن نيوكاسل يونايتد هدفا يمكن تسميته بالهدية بعد ارتباك الثنائي فيديريكو فيرنانديز ومات ريتشي في إبعاد الكرة من جابرييل جيسيوس داخل منطقة الجزاء ليسكنها الأول في شباك فريقه.

وفي الدقيقة 66 حصل مانشستر سيتي على ركلة حرة مباشرة سجلها ديفيد سيلفا ببراعة في شباك نيوكاسل يونايتد لكن تلك لم تكن اللحظات الأخيرة في مقطوعته الموسيقية.

ففي الدقيقة 90 نجح سيتي في تسجيل الهدف الخامس بعد تمريرة رائعة من المحلن المتميز سيلفا إلى رحيم سترلينج الذي أسكنها الشباك.

بهذا الفوز رفع سيتي رصيده من النقاط إلى 69 نقطة في المركز الثاني على بعد 20 نقطة من ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الـ13.

سيتي كان قد تعادل في الدور الأول مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 كما أنه خسر منه في آخر مباراة جمعتهما في الدوري في الموسم الماضي بنتيجة 2-1، وحافظ سيتي على رقمه الرائع ضد نيوكاسل يونايتد إذ أنه لم يخسر على ملعبه من نيوكاسل منذ موسم 2000-2001.

بروس واجه جوارديولا 3 مرات حتى الآن في كل المسابقات خسر مرتين وتعادل مرة.

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