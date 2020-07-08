صلاح أساسي وماني وروبرتسون بدلاء.. تعرف على تشكيل ليفربول ضد برايتون

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

ليفربول - أستون فيلا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء برايتون في ملعب أميكس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 89 نقطة.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ15 بـ36 نقطة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: نيكو ويليامز- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- نابي كيتا

في الهجوم: أليكس أوكسلايد شامبرلين- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أدريان وفابينيو وجيمس ميلنر وساديو ماني ومينامينو وأندرو روبرتسون وديفوك أوريجي وهارفي إليوت وكورتيس جونز.

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