تقرير: شاكيري لن يرحل عن ليفربول بسبب الأزمة المالية

يبدو أن اللاعب السويسري شيردان شاكيري لن يرحل عن ليفربول في الصيف الجاري وسيستمر لفترة أطول مع بطل الدوري الإنجليزي.

شيردان شاكيري النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت صحيفة "ذا أتليتيك" أن شاكيري لن يرحل عن ليفربول في الصيف الجاري لتدهور الأوضاع المالية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأثر فيروس كورونا بشكل كبير على كرة القدم واقتصاد الأندية ما يسبب صعوبة في بيع شاكيري بالمبلغ الذي حدده ليفربول.

ويرغب ليفربول في بيع شاكيري مقابل ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني.

وبسبب هذه الأوضاع قد يستمر شاكيري لموسم آخر مع ليفربول.

ولم يشارك شاكيري في أي دقيقة من الدوري الإنجليزي خلال عام 2020 الجاري.

ولعب البالغ من العمر 28 عاما مع ليفربول في الموسم الجاري 10 مباريات فقط في كل البطولات.

وينتهي تعاقده مع ليفربول في عام 2023.

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