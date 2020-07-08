تقرير مغربي: الرجاء يرسل خطابا لـ الزمالك بسبب أحداد.. وخلاف بسبب بند الشراء

أرسل الرجاء المغربي خطابا إلى الزمالك للتأكيد أن فترة استعارة حميد أحداد من الفريق الأبيض هي لنهاية الموسم وليس لنهاية شهر يونيو.

وأوضح جواد الزيات رئيس الرجاء في حديثه لموقع "سبورت لـ360" المغربي أن اللاعب من المفترض أن يستمر لنهاية الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ودفع الرجاء للزمالك 140 ألف دولار لاستعارة أحداد فيما ينص التعاقد على دفع الفريق المغربي لـ950 ألف دولار حال أراد ضمه نهائيا.

وهنا برزت نقطة خلاف جديدة بين الرجاء والزمالك.

وقال مصدر من نادي الرجاء لذات الموقع لم يُذكر اسمه إن شرط ضم أحداد نهائيا لا يمكنى لأي فريق مغربي تسديدة بسبب "الإمكانيات المحدودة للأندية".

ووصف المصدر هذا الشرط بدفع 950 ألف دولار بالتعجيزي.

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