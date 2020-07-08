تقرير: الناهيري يطلب من الوداد مبلغا ضخما لتجديد تعاقده

اجتمع محمد الناهيري مدافع الوداد مع رئيس ناديه سعيد الناصيري لبدء التفاوض حول تجديد تعاقده.

وحسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربي في تقرير صادر لها فإن الناهيري طلب الحصول على مليار و500 مليون سنتيم للتوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير أن الناهيري طلب الحصول 400 مليون سنتيم في الموسم الأول تزيد لـ500 مليون سنتيم في نظيره الثاني و600 مليون سنتيم في االموسم الثالث.

وبتحويل السنتيم للدرهم المغربي فإن الناهيري يريد الحصول في تعاقده الجديد على ما يصل لـ15 مليون درهم.

ويمتد تعاقد الناهيري مع الوداد حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك الناهيري صاحب الـ28 عاما الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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