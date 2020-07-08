تقرير: لا قلق على الصفقة.. تشيلسي لا يزال متصدرا سباق ضم هافرتز

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

كاي هافرتز

رغم دخول الكثير من الأندية في سباق التعاقد مع كاي هافرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني، إلا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لا يزال الأوفر حظا للفوز بخدمات اللاعب.

كاي هافرتس

النادي : باير ليفركوزن

تشيلسي

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هارفتز أخبر ناديه أنه الانتقال لصفوف تشيلسي خلال الصيف الجاري.

ورغم أن العديد من الأندية أظهرت اهتمامها باللاعب الشاب وفقا للتقارير الصحفية في الأيام الماضية مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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إلا أن تشيلسي الأقرب لضم هافرتز الذي يرغب في الانضمام لصفوف البلوز.

ومن المتوقع أن يوافق تشيلسي على دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع ناديه والبالغ 90 مليون جنيه إسترليني.

ولكن سيكون الدفع على عدة دفعات.

هافرتز البالغ من العمر 20 عاما يقدم أداء مميز للغاية مع فريقه ونجح في تسجيل 17 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم. كما صنع أيضا 9 أهداف.

تشيلسي نجح في التعاقد مع الثنائي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي وتيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزج الألماني استعدادا للموسم المقبل.

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