نجم أرسنال السابق: أوزيل لا مكان له في فريق أرتيتا الجديد

قال مارتين كيون مدافع أرسنال السابق إنه يرى بأن ميسوت أوزيل نجم وسط الفريق لا مكان له في الكتيبة التي يجمعها ميكيل أرتيتا مدرب الفريق حاليا، مشددا على أنه لا يعمل كما يجب.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وصرح كيون لموقع "ستاديوم أسترو" الماليزي قائلا: "أعتقد أن ما يحدث أمر مؤسف، لأن أوزيل لديه موهبة كبيرة، لكن حينما لا تكون مستعدا للعمل بقوة وفقا لفريقك ومن أجله، فلن تلعب في أرسنال الجديد حاليا، وهذا ما يحاول أرتيتا فعله".

وأضاف "أخلاقيات العمل تأتي أولا، وبعد ذلك كل شيء يأتي، مشاركتك تأتي من هذا المنطلق".

وواصل "بكل وضوح أوزيل لا يقدم الكثير في التدريبات".

أوزيل صاحب الـ31 عاما انضم إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولم يشارك النجم الألماني مع أرسنال في أي مباراة منذ عودة النشاط الكروي، وكانت آخر مباراة لعبها ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ29 من الدوري وصنع خلالها هدف الفوز.

وشارك أوزيل بقميص أرسنال في 254 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77 آخرين.

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