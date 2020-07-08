سولشاير: أستون فيلا يملك سلاحا ضمن الأقوى في الدوري

حذر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه من أسلحة منافسه أستون فيلا الذي يصارع على النجاة من الهبوط في الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس بملعب فيلا بارك.

وقال سولشاير مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أظهر فريق أستون فيلا أنه قادر على الحفاظ على مستواه منذ عودة النشاط، كل مبارياته كانت صعبة للمنافس".

وأضاف "لقد عملوا على تطوير شكل الفريق، كما أن هجماتهم المرتدة هي من أقوى المرتدات في الدوري الإنجليزي ككل".

أستون فيلا خسر أمام تشيلسي وولفرهامبتون وليفربول، وتعادل مع شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد، منذ عودة المنافسات الشهر الماضي.

وتابع "أتذكر أن فريق أستون فيلا تسبب لنا الكثير من المتاعب في اللقاء السابق، من ناحية جاك جريليش على اليسار وأنور الغازي على اليمين".

وأكمل المدرب النرويجي "جيريليش سجل هدفا رائعا وهناك الكثير من الأقاويل حوله، علينا الحذر منه".

وواصل "الخطر ليس فقط من جيريليش، حيث أن أستون فيلا يملك العديد من اللاعبين الرائعين".

فريق يونايتد يتألق مؤخرا منذ عودة النشاط الكروي الشهر الماضي، إذ فاز على شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي وبرايتون وبورنموث بعد التعادل مع توتنام.

وأتم سولشاير "هناك الكثير من الأشياء ننافس عليها، كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وأيضاً المنافسة على المركز الرابع في الدوري للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل".

لم يذق يونايتد طعم الهزيمة منذ السقوط أمام بيرنلي يوم 22 يناير الماضي.

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