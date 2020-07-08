كلوب يوضح سبب عدم إشراك لالانا في المباريات المتبقية رغم جاهزيته

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

لالانا

لن يغامر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بإشراك آدم لالانا في المباريات المقبلة خوفا من تعرضه لإصابة قد تعرقل انتقاله لفريق آخر.

آدم لالانا

النادي : ليفربول

ليفربول

سينهي لالانا فترة 6 سنوات قضاها في أنفيلد عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الواضح أن آدم سيغادر النادي في نهاية الموسم، لكنه متواجد معنا في هذه اللحظة".

أخبار متعلقة
كلوب: تألق ماني المستمر أبرز مثال على تطور ليفربول مدافع ليفربول السابق: لست واثقا إن كان تياجو ألكانتارا أنسب اختيار للفريق مايكل أوين: ليفربول لم يضم فيرنر لثقة النادي في أوريجي رسميا - إليوت يوقع أول عقد احترافي له مع ليفربول

وأضاف "إنه لاعب متميز وهو من أكثر اللاعبين تأثيرا ضمن من دربتهم طوال مشواري التدريبي".

كلوب لم يضع اسم لالانا في قائمة أي مباراة لعبها منذ عودة النشاط الكروي عقب توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكمل "تم تنسيق كل شيء مع آدم، إنه جاهز بدنيا، يتواجد في التدريبات بنسبة 100% وكل شيء على ما يرام، لكننا نفكر في مستقبله".

وشدد "طالما أننا لسنا بحاجة لمشاركته فإنه سيتدرب فقط، أما إذا كنا بحاجة إلى مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها، لكن لن نضع أي خطر على مستقبله".

وأتم المدرب الألماني "من وجهة نظري الشخصية، لالانا أسطورة في ليفربول بالفعل، ونتمنى أن يصبح أسطورة في مكان آخر الموسم المقبل".

طالع أيضا

الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة

في الجول يكشف ما جاء في خطاب فيفا لاتحاد الكرة

وكيل مروان محسن: فايلر يريد بقاء اللاعب

سلبية المسحة الثالثة لإنبي

مواعيد مباريات الأربعاء

فايلر يحضر مران الأهلي

ليفربول لالانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي: نود استمرار محمد شريف.. قد يكون خارج حسابات الأهلي بعد صفقة طاهر محمد 26 دقيقة | مصر
كلوب يوضح سبب عدم إشراك لالانا في المباريات المتبقية رغم جاهزيته 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك - في أية أعوام انضم هؤلاء إلى الأهلي أو الزمالك؟ ساعة | لعبة في الجول
كلوب وجوارديولا يختلفان حول استمرار استراحة شرب الماء خلال المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - ثريا محمد: هدفنا الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الأهلي ساعة | رياضات أخرى
إصابة مهاجم الزمالك والعراق السابق بفيروس كورونا 2 ساعة | الوطن العربي
كرة يد - طارق محروس: الأهلي صاحب فضل عليّ.. والدوري في الملعب 2 ساعة | رياضات أخرى
بسبب الاشتباك مع مشجع.. إيقاف داير 4 مباريات وتغريمه 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يستأنف تدريباته بمعسكر مغلق ويجدد عقدي حازم إمام وعبد الله جمعة 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك