كلوب يوضح سبب عدم إشراك لالانا في المباريات المتبقية رغم جاهزيته
الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 14:31
كتب : FilGoal
لن يغامر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بإشراك آدم لالانا في المباريات المقبلة خوفا من تعرضه لإصابة قد تعرقل انتقاله لفريق آخر.
آدم لالانا
النادي : ليفربول
سينهي لالانا فترة 6 سنوات قضاها في أنفيلد عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.
وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الواضح أن آدم سيغادر النادي في نهاية الموسم، لكنه متواجد معنا في هذه اللحظة".
وأضاف "إنه لاعب متميز وهو من أكثر اللاعبين تأثيرا ضمن من دربتهم طوال مشواري التدريبي".
كلوب لم يضع اسم لالانا في قائمة أي مباراة لعبها منذ عودة النشاط الكروي عقب توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكمل "تم تنسيق كل شيء مع آدم، إنه جاهز بدنيا، يتواجد في التدريبات بنسبة 100% وكل شيء على ما يرام، لكننا نفكر في مستقبله".
وشدد "طالما أننا لسنا بحاجة لمشاركته فإنه سيتدرب فقط، أما إذا كنا بحاجة إلى مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها، لكن لن نضع أي خطر على مستقبله".
وأتم المدرب الألماني "من وجهة نظري الشخصية، لالانا أسطورة في ليفربول بالفعل، ونتمنى أن يصبح أسطورة في مكان آخر الموسم المقبل".
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