كلوب وجوارديولا يختلفان حول استمرار استراحة شرب الماء خلال المباريات

يختلف رأي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي حول إمكانية استمرار استراحة شرب الماء وسط المباريات للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر الاتحاد الإنجليزي حصول اللاعبين على استراحة لشرب الماء لمدة دقيقة في كل شوط منذ عودة النشاط الكروي في بداية الصيف بعدما توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم النظر حول استمرار تطبيق ذلك الموسم المقبل أم لا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "إنها فكرة جيدة جداً للاعبين وليس للمدربين، أتحدث معهم لمدة 10 ثوان لذا الأمر لا يفيدني شخصيا بل يفيد اللاعبين".

وأضاف "أبرز مثال على ذلك هو حصول دراجي طواف فرنسا على ذلك طوال العام وليس بسبب الطقس الحار".

وواصل المدرب الألماني "لا أعتقد أن يستمر ذلك الموسم المقبل لكني أتمنى استمراره".

وأتم "أتفهم أراء من يعارضون استمرار ذلك، لكن اللاعبين يحتاجون هذه الاستراحة بالتأكيد".

من جهته، يرى جوارديولا أنه من الأفضل إلغاء استراحة شرب الماء في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أريد أن تبقى استراحة شرب الماء في الموسم المقبل".

وأضاف "أعتقد أننا قمنا بهذا الأمر بسبب قصر فترة الإعداد بالنسبة لكل الفرق، فقط 3 أسابيع قبل العودة، وربما أيضا بسبب حالة الطقس".

واكمل الإسباني "المدربون يستخدموها للحديث مع اللاعبين بالطبع".

استراحة شرب الماء يتم تطبيقها في البطولات المجمعة التي تقام في فصل الصيف مثل كأس العالم وكوبا أمريكا وغيرها.

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