إصابة مهاجم الزمالك والعراق السابق بفيروس كورونا

تعرض العراقي عماد محمد مهاجم الزمالك ومنتخب العراق السابق للإصابة بفيروس كورونا، بحسب قناة السومرية العراقية.

وذكر الموقع الرسمي لقناة السومرية العراقية أن عماد محمد النجم الدولي السابق ومدرب منتخب العراق للناشئين حاليا أصيب وعائلته بفيروس كورونا.

وظهرت الأعراض السريرية لكورونا على عماد محمد خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما دفعه لإجراء الفحوصات الطبية والتي ظهرت نتائجها اليوم الأربعاء وأكدت إصابته بفايروس كورونا.

ويخضع عماد محمد للحجر الصحي رفقة عائلته مع الالتزام بالتعليمات الطبية لمواجهة الفيروس.

يذكر أن عماد محمد أفضل لاعب في العراق عام 2000 يمتلك مسيرة كبيرة في الملاعب، وحصد المركز الرابع مع منتخب العراق في أولمبياد أثينا 2004.

وانضم للزمالك في 2010 بعدما كان هدافا للدوري الإيراني مع سباهان أصفهان، لكن رحلته لم تدم طويلا مع الفريق الأبيض.

وعاد النجم العراقي للدوري الإيراني من جديد في يناير 2011.

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