ماركا: مبابي وكامافينجا وهافيرتز في انتظار ريال مدريد

لا يزال الثلاثي كليان مبابي وإدواردو كامافينجا وكاي هافيرتز ينتظرون ريال مدريد من أجل تحقيق حلمهم بالانضمام للفريق الملكي.

وكشفت صحيفة ماركا أن ريال مدريد لن يحصل على أي من اللاعبين خلال خطة تدعيم موسم 2020 - 2021.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد ينتظر عودة الوضع إلى طبيعته حتى لو كان ذلك مقابل استمرار الثلاثي لموسم آخر مع فرقهم الحالية.

وينتهي تعاقد مبابي وكامافينجا في صيف 2022، بينما كاي هافيرتز فقد يستسلم للضغوط ويتعاقد مع تشيلسي قريبا.

ويلعب كامافينجا مع فريق رين الفرنسي، ويبلغ من العمر 17 عاما فقط وهو لاعب وسط فرنسي من أصل أنجولي.

وأثبت كامافينجا جدارته رغم صغر سنه وخاض 36 مباراة في ذلك الموسم غير المكتمل مع رين بينهم 25 مباراة بالدوري الفرنسي.

ورغم شغره لمركز لاعب الوسط المدافع إلا أنه سجل هدفا وصنع 2 آخرين ويعتبر من أبرز اللاعبين الواعدين في العالم.

وأوضح تقرير ماركا أن سوق الانتقالات الصيفية سيتأثر هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا ويتوقع أن تكون صفقة انضمام تيمو فيرنر إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو هي الحد الأقصى هذا الموسم.

ورغم ذلك يسعى تشيلسي لضم كاي هافيرتز من فريق باير ليفركوزن وتقدم اللاعب لناديه بطلب رسمي للرحيل بالفعل.

ويلعب هافيرتز في مركز صانع الألعاب كما يمكنه اللعب كجناح أيمن ومهاجم صريح.

وخاض اللاعب الذي يبلغ من العمر 21 عاما هذا الموسم 43 مباراة مع فريقه الألماني وسجل 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكشف تقرير ماركا أن باريس سان جيرمان عرض بالفعل على مبابي تجديد تعاقده مقابل الحصول على 40 مليون يورو لكل موسم.

واعترف مبابي أكثر من مرة عن تعلقه بريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، لكن لم يتخذ النادي الإسباني أي خطوة حتى الآن.

ومن المتوقع أن ينتظر ريال مدريد نهاية تعاقد مبابي من أجل ضمه مجانا في حال لم يتفق مع باريس سان جيرمان على التجديد.

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