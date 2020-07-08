حوار قوي بين الجنايني وماجد سامي بسبب عودة الدوري وفتح باب القيد.. واقتراح لحل المشكلة

دخل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في حوار قوي مع ماجد سامي مالك وادي دجلة بسبب عودة الدوري وخلاف على فتح باب القيد للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري من عدمه.

وجاء الحوار الذي شارك فيه رئيس سموحة فرج عامر عبر قناة "النهار" كالتالي:

فرج عامر: من المصلحة العامة إكمال الدوري وليس من المنطقي أن نغلق الصفحة ونبدأ مباريات موسم جديد.

ماجد سامي: لست معترضا على عودة الدوري من عدمه بل اعتراضي كان من هو صاحب قرار عودة المسابقة، أهي وزارة الرياضة أم اتحاد الكرة أم الأندية؟

في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية تم تقسيم الاجتماع لجزئين، الجزء الأول كان رائعا والثاني لم يكن كذلك، فهناك 12 ناديا رفضوا عودة الدوري ومع ذلك قرر اتحاد الكرة إعادته.

وهذا يتعارض مع ما يقوله الجنايني بأنه يريد إنشاء رابطة للأندية تقرر مصير البطولات لأنه في أول مشكلة حقيقية لم يأخذ برأي الأندية وأعاد الدوري هو أو الدولة وذلك عكس رغبة الأندية.

الأندية متضررة من استكمال الدوري، فأموالنا المتبقية لدى الشركة الراعية أقبل بكثير مما سننفقه، في وادي دجلة لدينا 4 ملايين جنيه سنحصل عليهم مقابل إنفاقنا لـ20 مليون جنيه على المباريات بسبب الإجراءات الاحترازية كذلك.

عمرو الجنايني: الدولة أقرت بعودة النشاط الرياضي وبالتالي استجبنا، الدولة قررت عودة النشاط 25-7 هل بدأنا؟ بالعكس اجتمعنا بالأندية وتعرفنا على أراء الجميع وأجلنا عودة الدوري لشهر أغسطس.

قرار عودة الدوري حكومي بحت، أنت تعرف ذلك جيدا يا ماجد سامي.

في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لم يكن هناك تصويت لفكرة عودة الدوري أم لا، بل كنا نناقش الصعوبات وكيفية تلافيها وإيصال رغبات الأندية للدولة لحل جميع المشكلات

فتح باب القيد

عمرو الجنايني: سنفتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجاري بأربعة أسابيع.

في شهر أكتوبر سنحدد تاريخ نهاية الموسم بعد تحديد كافة ارتباطات الموسم.

في الوقت الحالي أستطيع القول إن الدوري سينتهي منتصف أو 20 أكتوبر المقبل.

ماجد سامي: بسبب تلك المواعيد لن نستطيع ضم لاعبين أجانب ولا يلعبون أي مباراة حتى شهر أكتوبر وبسبب ذلك القرار جودة اللاعبين المنتدبين من خارج مصر ستصبح أقل.

يجب فتح باب القيد الموسم الجاري ويطلب اتحاد الكرة من فيفا الحصول على استثناء.

عمرو الجنايني: دعنا نناقش يا ماجد ذلك الاقتراح سويا وإن كان منطقيا فلما لا نخاطب فيفا؟ أهم شيء لدي هو مساعدة الأندية.

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