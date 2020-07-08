الجنايني يختار التشكيل التاريخي لمصر.. "خماسي الأهلي ورباعي الزمالك مع التوأم" بقيادة الجوهري

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 01:21

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - احتفالية الأهلي

اختار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة التشكيل التاريخي للكرة المصرية من وجهة نظره.

وخلال استضافته بقناة النهار اختار الجنايني التشكيل التاريخي للكرة المصرية.

وفضل الجنايني اختيار الراحل محمود الجوهري كأفضل مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية.

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وضم التشكيل التاريخي الذي اختاره 5 لاعبين من الأهلي بالإضافة إلى 4 من الزمالك.

بجانب التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وجاء التشكيل الذي اختاره الجنايني كالآتي:

في حراسة المرمى: إكرامي الشحات.

في الدفاع: محمد عبد الشافي- ماهر همام- إبراهيم يوسف- إبراهيم حسن.

في الوسط الدفاعي: محمد شوقي- حسام غالي.

في الوسط الهجومي: حسن شحاتة- حازم إمام.

في الهجوم: محمود الخطيب- حسام حسن.

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