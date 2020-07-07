وكيل الشناوي: اللاعب جدد في 5 دقائق.. وعقده خالٍ من الشروط الجزائية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

كشف حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن كواليس تجديد اللاعب مع القلعة الحمراء

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

الأهلي أعلن عن تجديد عقد الشناوي 5 سنوات، وكذلك تجديد عقد سعد سمير لـ 3 مواسم.

وصرّح الحديدي عبر أون تايم سبورتس 2: "الشناوي لاعب محترم ومؤدب، له مكانة خاصة عندي، لم يضع أي شروط أمام الأهلي، إنه يحب النادي".

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وأضاف: "في الفترة الماضية وصله الكثير من العروض ورفضها كلها، يحب التواجد في الأهلي ويشعر أن الأهلي له دور كبير في صناعته".

وواصل: "جلسة تجديد الشناوي لم تستغرق نصف ساعة، وإجراءات التجديد انتهت في 5 أو 6 دقائق، جلسنا وتحدثنا ولم ندخل في أي مناقشة، تماما كما حدث مع وليد سليمان الذي جدد في 5 دقائق أيضا".

وأتم: : "العقد لا يحتوي على أي شروط جزائية، لو وصل عرض احتراف للشناوي فسنتحدث مع الأهلي، وما يراه الأهلي سننفذه، لو كان الأهلي في حاجة للشناوي وقتها، فالشناوي لن يتأخر بالطبع، هو يشعر أن الأهلي له فضل عليه".

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