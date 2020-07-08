الجنايني يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد أزمة اتحاد الكرة.. ورأيه في خلافات القطبين

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن الحديث الذي دار بينه وبين نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في أعقاب أزمته الشهيرة مع مجلس إدارة الجبلاية السابق بسبب استخدام صورته للدعايا دون الحصول على إذنه.

وقال الجنايني عبر قناة "النهار" معلقا على الواقعة: "تحدثت مع صلاح وقلت له أنت كلاعب لك حقوق وواجبات وعليك التزامات".

وشدد "قلت لصلاح لا أريد أي شيء أكثر من التزاماتك معنا ونحن سنقوم بكل التزاماتنا معك كذلك".

وأردف "منذ ذلك الحين أصبحت العلاقة بيننا ودية وهنأته على تتويجه لقب الدوري الإنجليزي ونبحث تكريمه بما يليق به وبأول لاعب مصري يظفر باللقب".

الأهلي والزمالك

وعن الخلافات بين الأهلي والزمالك المثارة مؤخرا قال الجنايني: "لما هذه العصبية والشدة؟ أين مفهوم الرياضة؟ لا أتحدث عن مجالس الإدارات فقط بل على الجمهور كذلك".

وواصل "هناك أجندات خارجية تريد حدوث فتنية بين جماهير الناديين".

وأضاف "دائما كان صالح سليم يجلس في منزل أصدقائه من الزمالك وأنا كل مجلس إدارة الأهلي أصدقائي وكذلك زوج ابنتي، لا أعرف لماذا يحدث كل ذلك؟".

وعن إنشاء رابطة الأندية قال الجنايني: "ستضم 7 أعضاء 5 يمثلون أندية الدوري الممتاز و2 يمثلان اتحاد الكرة".

وأتم "بعد إنشاء تلك الرابطة سيتمنى أي ناد الصعود للدوري الممتاز".

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