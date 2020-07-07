النحاس: أتمنى التوفيق لـ طاهر في الأهلي.. ولهذا تنازل عن الاحتراف

تمنى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، التوفيق للاعبه طاهر محمد طاهر المنتقل إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل.

الأهلي أعلن الثلاثاء عن توصله لاتفاق مع إدارة المقاولون العرب، بشأن انتقال طاهر إلى صفوفه.

وصرّح النحاس عبر أون تايم سبورتس: "أبارك لـ طاهر انتقاله إلى الأهلي، إن شاء الله سيكون إضافة للأهلي، أتمنى له التوفيق".

وواصل: "إنه لاعب مهم لكن أتمنى أن نقدر على تعويضه، وأقول له: يتبقى أمامنا دور ثانٍ في الدوري لتحقيق حلم إفريقيا".

وعن المركز المثالي للاعب: "يجيد أكثر على الأجنحة، هو لاعب مميز ولديه حماس كبير، الإصابات عطلته بعض الشيء وواجه سوء توفيق، هو الآن أكثر هدوءا وذلك يظهر عليه في التدريب، وأتوقع أن يكون مفيدا للأهلي".

وتابع: "سنفتقده بالتأكيد، لكن لدينا قطاع ناشئين قوي يقدر على تعويضه".

وأوضح النحاس: "منذ العام الماضي كان هناك حديث عن رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في ضمه، وقد تكلمت مع طاهر وأخبرني برغبته في الاستمرار في المقاولون العرب".

وأضاف: "جددنا عقده أملا في وصول عرض احتراف له بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23، لكن لسوء حظه تعرض للإصابة".

وواصل: "لهذا غيّر رأيه هذا الموسم وقرر خوض تحدٍ جديد في صفوف الأهلي كنوع من "تغيير العتب" بعد الإصابات التي طاردته".

وأردف: "وقتها أخبرته بحكم تشرفي بلعبي في السابق في الأهلي أن الوضع هناك سيكون مختلفا، وناقشته في تغيير رغبته، فقالي لي إنه يشعر بأنه تأخر بعض الشيء وخوض تحدٍ أكبر".

وعن سبب عدم الموافقة على دخول لاعبين من الأهلي في الصفقة، قال النحاس: "لدي الكثير من اللاعبين الذين لم يشاركوا بالشكل الكافي بعد، وأريد إعطائهم الفرصة والتعويل عليهم لأنهم لاعبين مميزين".

وأضاف: "هناك سبب آخر، أن الأهلي لديه لاعبين معارين في أندية أخرى، ونريد انتظار عودتهم للأهلي حتى نرى إن كانوا سيعارون مجددا أم لا. كما أن الوضع قد يتغير بالكامل عند بداية الدوري الجديد في أكتوبر".

وأتم النحاس: "المسحة الثانية التي أجريناها أمس الإثنين ظهرت كلها سلبية بعد أن جاءت حالتين إيجابيتين في أول مسحة".

اقرأ أيضا:

سعر صفقة انتقال طاهر إلى الأهلي

تفاصيل تجديد عقد الشناوي وسعد

أول تعليق من الشناوي على تجديد عقده

موعد وصول ساسي القاهرة

الأهلي يطالب إعلام المصريين بمنع قناة الزمالك من الاحتفال بلقب نادي القرن