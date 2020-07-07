وكيله: سعد سمير خرج من قائمة الأهلي بموافقته وبكامل الامتيازات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سعد سمير

أوضح حازم الحديدي وكيل سعد الدين سمير لاعب الأهلي، تفاصيل خروج موكله من قائمة الأهلي.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

سعد سمير جدد عقده مع الأهلي لـ3 سنوات مقبلة، بعد أن طاردته الإصابات في الفترة الماضية.

وقال الحديدي عبر أون تايم سبورتس 2: "سعد لم يضع أي شروط للتجديد مع الأهلي".

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وأوضح: "بعض الناس قالوا إن سعد سمير من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر عند خروجه من قائمة الأهلي، لكن سعد أبدا لن يتصرف بهذه الطريقة أو يساوم الأهلي".

وكشف: "عند إخراج سعد من القائمة، قام سيد عبد الحفيظ بمهاتفتي، كما تحدث إلى سعد في ألمانيا، وأخبرنا أنه سيخرج من القائمة لدخول كهربا، لكن كل امتيازاته المالية ستكون قائمة".

وأتم: "كل شيء تم بموافقة الأهلي وسعد سمير، هو لم يمانع على الإطلاق".

سعد سمير أصيب يوم 28 سبتمبر أمام بلاتينوم بقطع في وتر أكيليس، مما يعني غيابه لـ8 أشهر وانتهاء موسمه.

في نفس الفترة كان الأهلي يتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد من أفيش البرتغالي.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب واستئذانه في رفع اسمه من القائمة.

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