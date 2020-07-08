مران الأهلي - حضور فايلر.. وعبد الحفيظ يجتمع بـ وليد سليمان وصالح جمعة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 10:03

كتب : حسام نور الدين

فايلر

حضر ريني فايلر مدرب الأهلي جزءا صغيرا من مران الفريق اليوم الأربعاء بعد عودته إلى القاهرة قادما من بلده سويسرا.

ويستعد فايلر وتوماس بينكيل مخطط أحمال الفريق لإجراء مسحة طبية للتأكد من سلامتهما من فيروس كوفيد-19 المستجد.

وعلى هامش المران، اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع وليد سليمان وصالح جمعة لاعبي الفريق.

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وشارك محمد محمود، المتعافي من إصابة سابقة، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش.

بينما غاب أحمد الشيخ بسبب كدمة في الظهر.

وعاد شريف إكرامي للمشاركة في تدريبات حراس المرمى.

وعقد ديفيد سيزا محاضرة للاعبين على هامش المران.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف موسم 2019-2020 من الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة، بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياتها، برصيد 49 نقطة.

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