الشناوي بعد التجديد: الأهلي بيتي.. لم أفكر مرتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 20:10

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي في مران الأهلي

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سعادته بتجديد عقده مع الفريق.

الأهلي أعلن عن تجديد عقد الشناوي لخمسة مواسم مقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد سعد الدين سمير لـ3 سنوات.

وغرّد الشناوي عبر حسابه على تويتر: "النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت."

أخبار متعلقة
رسميا - الأهلي يجدد تعاقد محمد الشناوي رسميا - الأهلي يجدد عقد سعد سمير 3 سنوات أمير توفيق يكشف لـ في الجول تفاصيل تجديد تعاقد الشناوي وسعد

وبدأ الشناوي البالغ من العمر 31 عاما مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في عام 2007 قبل أن يرحل وينضم لصفوف طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجت.

ثم عاد مرة أخرى للأهلي موسم 2016/2017.

وقال أمير توفيق بعد تجديد تعاقد الشناوي: "تمديد تعاقد اللاعبين الكبار يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأضاف "التفاوض مع الشناوي لم يستغرق وقتا طويلا وكانت هناك استجابة سريعة من الحارس لرغبته في الاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة".

وأشار "الشناوي لم تكن له أية شروط على الإطلاق وجرت الأمور كما هي العادة في الأهلي من تقدير متبادل".

اقرأ أيضا:

سعر صفقة انتقال طاهر إلى الأهلي

تفاصيل تجديد عقد الشناوي وسعد

أول تعليق من الشناوي على تجديد عقده

موعد وصول ساسي القاهرة

الأهلي يطالب إعلام المصريين بمنع قناة الزمالك من الاحتفال بلقب نادي القرن

محمد الشناوي الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس أمام ميلان.. المواجهة 233 7 دقيقة | أوروبا
خطأ معملي يتسبب في إصابة 19 لاعبا بـ كورونا في الدوري البلغاري 11 دقيقة | أوروبا
لا وجود لمفاجأة لندنية جديدة.. تشيلسي ينتصر على كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - رونالدو وإبراهيموفيتش وجها لوجه.. ميلان برباعي هجومي وإيجوايين يعوض ديبالا 33 دقيقة | أوروبا
مباشر – أرسنال (0) - (0) ليستر سيتي.. محاولات للسيطرة على اللقاء 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم قياسي جديد لركلات الجزاء في الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ليس الأكثر استفادة 50 دقيقة | أوروبا
التشكيل – أوبا ولاكا يقودان أرسنال.. وفاردي أمل ليستر 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي بعد التجديد: الأهلي بيتي.. لم أفكر مرتين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك