الشناوي بعد التجديد: الأهلي بيتي.. لم أفكر مرتين

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سعادته بتجديد عقده مع الفريق.

الأهلي أعلن عن تجديد عقد الشناوي لخمسة مواسم مقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد سعد الدين سمير لـ3 سنوات.

وغرّد الشناوي عبر حسابه على تويتر: "النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت."

لنادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت.@AlAhly pic.twitter.com/dAjfYx6ZIp — Mohamed el Shenawy (@Melshenawy) July 7, 2020

وبدأ الشناوي البالغ من العمر 31 عاما مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في عام 2007 قبل أن يرحل وينضم لصفوف طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجت.

ثم عاد مرة أخرى للأهلي موسم 2016/2017.

وقال أمير توفيق بعد تجديد تعاقد الشناوي: "تمديد تعاقد اللاعبين الكبار يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأضاف "التفاوض مع الشناوي لم يستغرق وقتا طويلا وكانت هناك استجابة سريعة من الحارس لرغبته في الاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة".

وأشار "الشناوي لم تكن له أية شروط على الإطلاق وجرت الأمور كما هي العادة في الأهلي من تقدير متبادل".