الزمالك يعلن وصول ساسي القاهرة نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام ديكاداها

أعلن نادي الزمالك عن موعد وصول لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى القاهرة استعدادا للانضمام للفريق.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن ساسي يصل القاهرة نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا للانتظام مع الفريق.

وكان ساسي قد غادر مصر عائدا إلى بلاده تونس في ظل توقف النشاط.

أخبار متعلقة
الزمالك: خاطبنا الرجاء لعودة أحداد وكارتيرون رحب به.. ورغبة ساسي الاستمرار فرجاني ساسي: لننهي مغامرة دوري الأبطال ثم نتحدث في تجديد تعاقدي مع الزمالك فرجاني ساسي: التدريبات الفردية لا تفيد.. وأشتاق للكرة والجماهير خبر في الجول – الزمالك ينتظر عودة ساسي لبدء مفاوضات تجديد تعاقده

وتدرب ساسي رفقة منتخب تونس في المعسكر الذي أقامه الاتحاد التونسي خلال الفترة الماضية.

ساسي (28 عاما) خاض 23 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

اقرأ أيضا:

مشاركة رمضان صبحي في مران الأهلي وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

البدري يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا والرحيل عن الأهلي

سموحة ينتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي

وكيل مروان محسن يشرح جديد المفاوضات ومتى يرحل اللاعب عن الأهلي

تواجد متعب في اختيارات البدري لأفضل 11 قام بتدريبهم

الزمالك فرجاني ساسي في الدوري الدوري المصري عودة الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: لاعبو فريق مغربي يمتنعون عن التدرب بسبب ظهور حالات كورونا بينهم 8 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد أحمد مرعي موسمين 40 دقيقة | رياضات أخرى
سلبية المسحة الثالثة للاعبي الاتحاد وسموحة 40 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الأهلي يجدد عقد سعد سمير 3 سنوات ساعة | مصر
مباشر – كريستال بالاس (1) - (2) تشيلسي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - الأهلي يجدد تعاقد محمد الشناوي ساعة | الدوري المصري
التشكيل – جيرو وويليان وبوليسيتش يقودو تشيلسي ضد كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يجري المسحة الثانية للكشف عن كورونا.. وعواد يخضع للثالثة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك