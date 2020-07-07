الزمالك يعلن وصول ساسي القاهرة نهاية الأسبوع

أعلن نادي الزمالك عن موعد وصول لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى القاهرة استعدادا للانضمام للفريق.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن ساسي يصل القاهرة نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا للانتظام مع الفريق.

وكان ساسي قد غادر مصر عائدا إلى بلاده تونس في ظل توقف النشاط.

وتدرب ساسي رفقة منتخب تونس في المعسكر الذي أقامه الاتحاد التونسي خلال الفترة الماضية.

ساسي (28 عاما) خاض 23 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

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