رسميا - الأهلي يجدد تعاقد محمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال أمير توفيق بعد تجديد تعاقد الشناوي: "تمديد تعاقد اللاعبين الكبار يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأضاف "التفاوض مع الشناوي لم يستغرق وقتا طويلا وكانت هناك استجابة سريعة من الحارس لرغبته في الاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة".

وأشار "الشناوي لم تكن له أية شروط على الإطلاق وجرت الأمور كما هي العادة في الأهلي من تقدير متبادل".

وبدأ الشناوي البالغ من العمر 31 عاما مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في عام 2007 قبل أن يرحل وينضم لصفوف طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجت.

ثم عاد مرة أخرى للأهلي موسم 2016/2017.

وأعلن الأهلي أيضا تجديد تعاقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

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