أمير توفيق يكشف لـ في الجول تفاصيل تجديد تعاقد الشناوي وسعد

كشف أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي تفاصيل تجديد تعاقد الثنائي محمد الشناوي وسعد سمير لاعبا الفريق.

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، وتجديد تعاقد المدافع سعد سمير لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال توفيق لـFilGoal.com: "الرؤية داخل النادي الأهلي تري أن كلا اللاعبين لهما دورا كبيرا سيزداد خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع الموسم المقبل لأنهما أقدم لاعبين حاليا في الفريق".

وأضاف "وهناك حاجة دائمة لجهود الثنائي في الملعب وداخل غرفة الملابس أيضا كما أنه من العناصر الملتزمة والمنضبطة وبالتالي استمراره إضافة للفريق".

وواصل "لذلك كان القرار أن يتم تمديد التعاقد معهما بالتقدير المناسب للنادي الأهلي وقيمة كل منهما فكان الكلام معهما على الرغبة في تمديد التعاقد وعلى الفور وافق كل منهما دون شروط أو تفكير أو مماطلة بل وكان هناك ترحيب كبير ومرونة سريعة جعلت الأمور تسير في وتيرة بسيطة وسريعة يثبت أن الرهان على موقفهما الإيجابي كان صحيحا".

وأتم تصريحاته "الآن يمكننا أن نعدد مزايا هذا التمديد، الشناوي مستمر معنا 5 مواسم جديدة بينما سعد سمير سيمكث في صفوفنا 3 مواسم وكلا التعاقدين الجديدين سيتم تفعيلهما مع بداية الموسم الجديد وهو يؤمن بقاء لاعبين كبيرين دوليين لفترة زمنية طويلة ومهمة للمنافسات المحلية والإفريقية".

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