أمير توفيق يكشف لـ في الجول تفاصيل تجديد تعاقد الشناوي وسعد

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 20:07

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق مع محمد الشناوي وسعد سمير

كشف أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي تفاصيل تجديد تعاقد الثنائي محمد الشناوي وسعد سمير لاعبا الفريق.

سعد سمير

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، وتجديد تعاقد المدافع سعد سمير لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال توفيق لـFilGoal.com: "الرؤية داخل النادي الأهلي تري أن كلا اللاعبين لهما دورا كبيرا سيزداد خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع الموسم المقبل لأنهما أقدم لاعبين حاليا في الفريق".

أخبار متعلقة
رسميا - الأهلي يجدد تعاقد محمد الشناوي رسميا - الأهلي يجدد عقد سعد سمير 3 سنوات الأهلي يعلن توصله لاتفاق مع المقاولون على صفقة طاهر.. وخطوة متبقية الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف قناة الزمالك عن الترويج "للاحتفالية الكاذبة بلقب نادي القرن" أرقام في الجول - لماذا استهدف الأهلي طاهر "الجناح" في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال طاهر للأهلي ونسبة إعادة البيع

وأضاف "وهناك حاجة دائمة لجهود الثنائي في الملعب وداخل غرفة الملابس أيضا كما أنه من العناصر الملتزمة والمنضبطة وبالتالي استمراره إضافة للفريق".

وواصل "لذلك كان القرار أن يتم تمديد التعاقد معهما بالتقدير المناسب للنادي الأهلي وقيمة كل منهما فكان الكلام معهما على الرغبة في تمديد التعاقد وعلى الفور وافق كل منهما دون شروط أو تفكير أو مماطلة بل وكان هناك ترحيب كبير ومرونة سريعة جعلت الأمور تسير في وتيرة بسيطة وسريعة يثبت أن الرهان على موقفهما الإيجابي كان صحيحا".

وأتم تصريحاته "الآن يمكننا أن نعدد مزايا هذا التمديد، الشناوي مستمر معنا 5 مواسم جديدة بينما سعد سمير سيمكث في صفوفنا 3 مواسم وكلا التعاقدين الجديدين سيتم تفعيلهما مع بداية الموسم الجديد وهو يؤمن بقاء لاعبين كبيرين دوليين لفترة زمنية طويلة ومهمة للمنافسات المحلية والإفريقية".

اقرأ أيضا:

سعر صفقة انتقال طاهر إلى الأهلي

تفاصيل تجديد عقد الشناوي وسعد

أول تعليق من الشناوي على تجديد عقده

موعد وصول ساسي القاهرة

الأهلي يطالب إعلام المصريين بمنع قناة الزمالك من الاحتفال بلقب نادي القرن

الأهلي محمد الشناوي سعد سمير أمير توفيق
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس أمام ميلان.. المواجهة 233 6 دقيقة | أوروبا
خطأ معملي يتسبب في إصابة 19 لاعبا بـ كورونا في الدوري البلغاري 10 دقيقة | أوروبا
لا وجود لمفاجأة لندنية جديدة.. تشيلسي ينتصر على كريستال بالاس 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - رونالدو وإبراهيموفيتش وجها لوجه.. ميلان برباعي هجومي وإيجوايين يعوض ديبالا 32 دقيقة | أوروبا
مباشر – أرسنال (0) - (0) ليستر سيتي.. انطلاق المباراة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم قياسي جديد لركلات الجزاء في الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ليس الأكثر استفادة 49 دقيقة | أوروبا
التشكيل – أوبا ولاكا يقودان أرسنال.. وفاردي أمل ليستر 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي بعد التجديد: الأهلي بيتي.. لم أفكر مرتين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك