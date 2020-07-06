الجنايني: نسعى لتقليص الفجوة بين مصر والكرة العالمية.. المجاملة فساد

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، إنه يسعى لتقليص الفجوة الكبيرة للغاية بين مصر والكرة العالمية، مشيرا إلى أن الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد خلال العالم المقبل.

وصرح الجنايني في مؤتمر تقديم الكرة الموحدة قائلا: "أتشرف بالانتماء للجنة الخماسية، أحلامي هنا كانت أكثر بكثير مما تحقق، لكن الصعوبات التي واجهناها والفترة العصيبة التي تعيشها البشرية، أعتقد أننا وفينا بما وعدنا به".

وواصل "قلنا سنبدأ بتطبيق تقنية حكم الفيديو في بداية الدور الثاني وفعلا نفذنا وعدنا، أي شيء سيرفع من قيمة منتج كرة القدم وفي أيدينا أن نقوم به سنفعل ذلك".

وأكمل "لأول مرة في تاريخ كرة القدم تأتي مجموعة تقود الاتحاد دون أي أهداف إلا العمل لمصلحة الكرة المصرية، جئنا حتى نتخذ قرارات في صالح الكرة المصرية، وبالطبع هناك من قد يغضب لتلك الكلمات لأننا لم نجامله، لكنني أستشهد بكلمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المجاملة فساد".

وكان اتحاد الكرة قد أدخل أيضا تقنية الفيديو “VAR” في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل، حسبما أعلن اتحاد الكرة قبل أيام.

وواصل الجنايني :"هناك فجوة كبيرة للغاية بيننا وبين الكرة العالمية بسبب ظروف أو تقصير أو أي شيء، لكننا نرى أنه يمكن عمل الكثير من الأشياء لإعادة مصر إلى مكانها الطبيعي لأنها من الرواد في هذا المجال".

وتابع "سيكون من منتهى الخجل أن نقول ألا تتم مقارنتنا بالخارج، سنحتفل بمرور 100 عام كرة قدم خلال عام 2021، هناك دول لم تكن بدأت حتى وسبقتنا".

وأردف "لكي نصل إلى المعايير العالمية، تلك هي بداية الطريق، نسعى لإيصال الكرة المصرية للمكانة التي تستحقها".

وتم تأسيس اتحاد الكرة المصري في سنة 1921.

وتابع الجنايني: "الكرة الموحدة؟ نحن لا نخترع، كان من المفترض حدوث ذلك، بدأنا التفكير بها منذ مباراة كأس السوبر التي كان بها مكاسب اقتصادية كبيرة".

واسترسل "في خلال أسبوع، سننشر جدولا لـ3 أو 4 جولات من الدوري على الأقل، لكن 7 و8 أغسطس تاريخ عودة الدوري.

وأكمل "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ21؟ لم نصل إليها بعد، لم يتأجل أي مباراة في بطولة الدوري سوى بقرارات أمنية ولن تتأجل أي مباراة سوى بقرارات أمنية، هدفي انتظام جدول بطولة الدوري، كان حلما بالنسبة لي أن أقول إنني سأبدأ الدوري يوم كذا وننتهي يوم كذا، لكن الوباء كان عائقا.

وأضاف "متى ينتهي الدوري؟ هناك مواعيد كثيرة لابد أن تُحدد من قبل الاتحاد الإفريقي أولا، لا يمكنني أن أحدد موعد نهاية، تأجيل كأس الأمم سيساعدنا في إنهاء الدوري المقبل، نتعشم في إنهائه قبل الأولمبياد، الدوري توقف منذ شهر 3 فكيف أقول متى سننهيه؟ أتعشم أن ننهي بطولة الدوري في الموسم المقبل قبل الأولمبياد، لجنة الحكام ستستمر بنفس التشكيل".

وأردف "سنشكل رابطة لأندية الدوري الممتاز، سيكون هناك رابطة لأندية دوري القسم الثاني، وسيكون هناك إجبار أن تدفع عوائد أندية الدوري الممتاز جزء من مكاسبها لرابطة أندية القسم الثاني".

واسترسل "من أقوى من اتحاد الكرة؟ لو كانت الجمعية العمومية أقوى من الاتحاد لكنا استجبنا للضغوط التي مورست علينا".

وتطرق للحديث عن محمد صلاح قائلا: "أنا على تواصل مع محمد صلاح، لكي نرى الموعد المناسب له لكي نحتفل به في مصر كونه أول لاعب يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هل نطلق اسمه على إحدى قاعات اتحاد الكرة؟ سنرى التكريم المناسب له".

ثم انتقل للحديث عن أسوان قائلا: "نعلم جيدا أن نادي أسوان متضرر، لكن كامل الدعم لهم، لن نضع عليهم أعباء إضافية، الحل الأمثل أن يلعب أسوان في القاهرة".

وأتم "قبل انتهاء المسابقة بشهر سيتم فتح باب الانتقالات، طبقا لتعليمات فيفا وسنراعي القيد الإفريقي كذلك".

وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، قد تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق عن موافقة وزير الشباب والرياضة على خوض مواجهات الفريق في الدوري في القاهرة. (طالع التفاصيل)

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