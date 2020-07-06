مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية.. إكرامي ورمضان يكتفيان بالجيم

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية لأول مرة منذ إصابته في معسكر نوفمبر الماضي مع المنتخب.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الشهر المقبل.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب بنوفمبر وخضع لجراحة في ألمانيا وأنهى برنامجه التأهيلي.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام تدريبات الفريق رفقة باقي أفراد الجهاز المعاون لريني فايلر.

وشهد المران تقسيمة قوية للاعبين، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية.

واكتفى الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي بجلسة في "الجيم" على هامش المران.

بينما استكمل محمد محمود المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الأهلي التحضير لمواجهات الدوري في أغسطس، ومباراة الوداد المغربي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

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